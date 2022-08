Así despreció José Madero a los peluches de Dr. Simi que le lanzaron sus fans

José o Pepe Madero, ex vocalista de PXNDX, no sale de una para entrar a otra polémica. Antes fue duramente criticado por limpiarse unos besos de sus admiradoras o por destrozar unas flores en su concierto.

Ahora, le vuelven a llover críticas desde las redes por rechazar los peluches de Dr. Simi que le lanzó su público en su concierto. Otros artistas los han recibido con honor y de talla internacional como Dua Lipa, Rosalía y hasta Coldplay.

Madero lanzó una patada al primer Dr. Simi que fue lanzado por algún fan y también rechazó un segundo peluche y lo tiró lejos de su escenario. Así demostró que está totalmente en contra de esta nueva “moda” de los conciertos en México.

Pepe Madero pateando un Dr. Simi.

¿Pepe Madero hizo mal en rechazar a los peluches de Dr. Simi?

Otros artistas que sí recibieron los Dr. Simi.

Últimamente parece que a José Madero ya no le gustan los detalles que tienen sus admiradores con él. Algo que no le ha agradado a muchos, sin embargo, otros de sus admiradores afirman que no estuvo mal su comportamiento.

Además, el ex vocalista de PXNDX siguió su concierto a pesar de no mostrarse muy contento con los peluches del famoso Dr. Simi.

Otro mal rato por el que ha pasado José Madero es por un Twitt que escribió contra "Venga la Alegría y el cantante fue trolleado por el perfil del programa como te contamos en La Verdad Noticias.

Te puede interesar: Pepe Madero se hace viral por destruir flores que le entregó una fanática

¿Por qué odian a Pepe Madero?

Motivos del odio hacia Pepe Madero.

El conocido vocalista Pepe Madero es odiado por muchos porque ha demostrado odiar a las mujeres, el desprecio que demuestra a sus fans y por haber plagiado con PXNDX otras canciones de bandas del mismo género como My Chemical Romance o Gren Day.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram: