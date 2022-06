Así de espectacular y lujosa luce la mansión de Christian Nodal

Así de espectacular y lujosa luce la mansión de Nodal

Tras la ruptura amorosa con Belinda, el cantante Christian Nodal se ha enfocado en continuar con su carrera en la industria musical, pero lo que ha llamado la atención de sus seguidores han sido las fotografías de una lujosa mansión en Los Ángeles, Estados Unidos.

Y es que, recordamos que el intérprete de "Botella tras botella" dijo que dejaría México para mudarse a Estados Unidos con la intención de disfrutar los lujos que ha conseguido con el fruto de su trabajo, por lo que no dudó en presumir una espectacular propiedad.

Cabe mencionar que en La Verdad Noticias te informamos que Nodal gastó millones por la casa, pues aunque es rentada, el famoso no dudó en consentirse con aquella mansión que tiene una decoración muy elegante, algunas partes están revestidas de porcelanato.

Fotos de la mansión de Christian Nodal

Mansión de Nodal en los Estados Unidos

En las imágenes que subió el ex de Belinda, se puede apreciar que la propiedad cuenta con una piscina enorme y un hermoso jardín. De acuerdo a los conductores de Chisme No Like, la casa cuenta con amplios espacios exteriores, sala de cine y un gigantesco kiosko.

Nodal y su lujosa mansión

Cabe mencionar que está propiedad la está rentando el artista, por lo que sería una estadía temporal, ya que se encuentra promocionando su música con su gira de conciertos, aunque el intérprete ha dado de qué hablar por su drástico cambio de look.

El cantante presume su vida de lujos

¿Por qué Nodal le tira a Balvin?

El cantante mexicano de 23 años de edad

El cantante mexicano ha causado todo una polémica en redes sociales, pues todo surgió por una publicación que subió J Balvin a Instagram para burlarse del nuevo look del artista, quien reaccionó a las burlas y le envió un contundente mensaje a través de sus historias en Instagram.

Debido al escándalo, el cantante Christian Nodal lanzó el tema "Girasol", pero lo que causó varias reacciones en las redes sociales es que comparó su ruptura amorosa con el caso de Johnny Depp, pues el famoso ha dejado en claro que ha sufrido por el romance que tuvo con Belinda.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!