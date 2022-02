Así contestó Christian Nodal al ser cuestionado sobre Belinda

Christian Nodal es cuestionado sobre su separación con Belinda

Christian Nodal ofreció su primera entrevista luego de su separación con Belinda y visiblemente molestó afirmó que no tiene comentarios relacionados a la cantante.

El cantante Christian Nodal, después de que se diera a conocer la foto inédita que deja ver cómo le borraron el tatuaje de Belinda, ofreció una entrevista para el canal Univisión, donde como era de esperarse fue cuestionado sobre la polémica separación con Belinda.

Recordemos que en La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que Belinda y Nodal han acaparado el medio de espectáculo, luego de que surgieron múltiples rumores sobre el porqué de su separación.

¿Qué pasó con la relación de Belinda y Nodal?

Belinda y Christian Nodal anunciaron el rompimiento de su compromiso por redes sociales

Belinda y Christian Nodal anunciaron su separación el 12 de febrero, luego de muchos rumores que apuntaban que la relación ya no estaba en un buen momento.

Y a pesar de que ambos cantantes han estrenado canciones que afirman que son declaraciones directas en contra de su ex, ninguno ha dado declaraciones directas sobre su rompimiento.

Lo único que la ex pareja ha declarado, son los comunicados en sus redes sociales, sin embargo el cantante Christian Nodal fue cuestionado sobre su ahora ex prometida.

Christian Nodal no quiere mencionar a Belinda

Christian Nodal es cuestionado sobre Belinda

Ya han pasado casi dos semanas desde que Christian Nodal confirmó su separación con Belinda y pese a que está viviendo diversas situaciones en su vida profesional, la prensa y sus fanáticos quieren conocer su versión de la separación, sin embargo es un tema que el cantante no quiere tocar.

La pregunta obligada en su reciente entrevista para la cadena Univisión, fue sobre la cantante y actriz Belinda, por lo que contestó:

“Estoy trabajando y en este momento solo voy hablar de mi vida profesional, de mi vida profesional, sin comentarios”

Con lo que demuestra que por el momento Christian Nodal deja muy en claro que no piensa hablar sobre su ex Belinda y de igual forma la cantante no ha dado declaraciones a los medios de comunicación.

