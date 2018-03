Así conmemoraron el Día Internacional de la Mujer los famosos

Estos famosos conmemoran el Día Internacional de la Mujer

Debido a que el Día Internacional de la Mujer es una fecha muy especial, los famosos no dejaron pasar el momento y a través de las redes sociales enviaron mensajes para conmemorar a todas las mujeres.

Famosos como Miguel Bosé, J Balvin, Julián Gil, Aracely Arámbula y Chicharito Hernández, entre muchos otros, han realizado publicaciones este 8 de marzo, deseando sobre todo la igualdad entre hombre y mujeres y alentado a las damas a perseguir sus sueños.

Aquí mostramos algunos de ellos:

Miguel Bosé:

“#DíaDeLaMujer Celebrémoslas. Cuidémoslas. Respetémoslas. Apoyémoslas. Promovámoslas. Igualémoslas. Cantémoslas. Abracémoslas. Vivámoslas. Bailémoslas. Caminémoslas. Conozcámoslas. Ellas son el agua.” publico en su Instagram

J Balvin:

“FELIZ DÍA A TODAS LA MUJERES ME DECLARO FANATICO !!!!!

Julián Gil:

“Mujeres: Color, Aroma, Juventud y Belleza, Mujeres Pasión. Dulzura y Fortaleza. ¡Feliz día de la mujer!”.

Feliz día .... Señoritas. Una publicación compartida de Julian Gil (@juliangil) el Mar 8, 2018 at 6:08 PST

Javier Hernández:

“Hoy es el día internacional de la mujer. Y decirles que, habemos hombres que queremos que el feminismo crezca, y llegue al punto que se les trate a las mujeres como se merecen ser tratadas, amadas, ¡respetadas y VALORADAS! ¡Nunca dejen de luchar por sus derechos o por crear derechos que aún no tienen y merecen! #feminista”

Una publicación compartida de Javier "Chicharito" Hernandez (@ch14_instagram) el Mar 8, 2018 at 4:35 PST

Aracely Arámbula:

“Que vivan las mujeres!!! Que vivan y vivamos intensamente la vida con todos sus momentos buenos, no tan buenos y los extraordinarios con más fuerza todavía ️ Que vivan las mujeres porque con ellas hay un mundo mejor que gobierne el AMOR ️ En cada uno de nuestros días!!! Recordemos que la felicidad es una elección así que A SER FELICES BRAVO A TODAS por ser la FUERZA DE UNA FAMILIA Y por el simple hecho de ser MUJERES Amate Alta, baja , flaca, gordita , joven , no tan joven , PERO SIEMPRE AMATE ! QUE DIOS TE HIZO GRANDE MUJER ️ ”

Adriana Louvier:

“Que importante es ser y sentirnos libres. La palabra LIBERTAD tiene que ver con tantas cosas, con poder ser quienes somos, con ir a dónde queremos, con DECISIONES. Decidamos hoy decir NO a lo que no nos hace bien, a quienes no nos suman o violentan nuestro amor propio. Hombres y mujeres aprendamos a reconocer nuestras diferencias y respetarlas. ️ #díainternacionaldelamujer #respeto #decirNO”.

Montserrat Oliver:

“Hay que apoyar y respetar a todas las mujeres, siempre recordarnos que si podemos. ¡Feliz día de la mujer! Nuestra mente es lo único que nos limita... / RESPECT and SUPPORT other women always! Happy woman’s day! The future is Female strength, and great future for men too!...”.

Hay que apoyar y respetar a todas las mujeres, siempre recordarnos que si podemos. Feliz día de la mujer! Nuestra mente es lo único que nos limita... / RESPECT and SUPPORT other women always! Happy woman’s day! The future is Female strength, and great future for men too!... pic.twitter.com/CEKrNeb0Qb — Montserrat Oliver (@Montserrat33) 8 de marzo de 2018

Elizabeth Gutiérrez:

“Feliz día de la mujer!!! Porque todo lo podemos!! @kaileylevy19”.

José Ron:

“Y Dios dijo “hágase lo más hermoso del universo” y creo a la mujer ️ Feliz día a todas ustedes!!! Dios las bendiga siempre Les mando muchos besos!!! #díainternacionaldelamujer”

Y Dios dijo “hágase lo más hermoso del universo” y creo a la mujer❤️ Feliz día a todas ustedes!!! Dios las bendiga siempre Les mando muchos besos!!! #díainternacionaldelamujer pic.twitter.com/dMbkEtHC0v — José Ron (@JoseRon3) 8 de marzo de 2018

Diego Torres:

“A todas esas buenas mujeres Feliz día!!! “Por ellas que no tienen precio yo soy lo poco y mucho que aprendí, por ellas que me tienen loco yo me enamoro desde que nací”.

Angélica María:

¡Un abrazo grande a todas las mujeres del mundo! ¡Feliz día de la mujer!

¡ Un abrazo grande a todas las mujeres del mundo!

Feliz día de la mujer! — Angelica Maria (@angelicamaria) 8 de marzo de 2018