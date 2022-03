Así comió tacos Anne Hathaway en Austin, se nota que le encantan

Anne Hathaway es una famosa actriz estadounidense que recientemente causo furor en las redes, ya que fue captada comiendo tacos en Austin y ha bastado para que se viralizara por las redes sociales.

Tal parece que en esta ocasión, a través de su cuenta oficial en Instagram, donde la misma Anne Hathaway compartió con sus seguidores, la peculiar salida que tuvo a Austin.

Lo que nadie se esperaba y sorprendió a los fans de la bella Anne Hathaway fans fue que dejó por un lado el glamour y se dejó ver a las afueras de una famosa taquería, ubicada en Texas, con un look informal.

Anne Hathaway comiendo tacos

Por lo que se puede ver en las imágenes, la celebridad visitó Nixta Taquería, que es el nombre del establecimiento, según compartió en la descripción de la publicación que ha causado mucho furor.

En la que Anne Hathaway aparece enviando un beso a sus fanáticos, lució una gabardina larga en color beige, una falda larga en negro y unos tenis rosas, mientras que los fans de la actriz no tardaron en reaccionar entre los comentarios y reconocer su evidente sencillez.

“Aquí comes rico”, “Eres hermosa”, “Se come sabroso”, “Disfruta tu comida”, “Eres mi favorita”, “Unos taquitos, mija”, fueron solo algunas de la respuestas.

La actriz está por estrenar serie en Apple TV

Si recordamos un poco, la serie WeCrashed, protagonizada por Anne Hathaway junto a Jared Leto, será lanzada este viernes 18 de marzo por la plataforma de entretenimiento Apple TV.

Hasta el momento se ha descrito que está basada en el podcast homónimo WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork de David Brown, que gira en torno a la caída de un start-up, tras acusaciones de una estafa piramidal.

A través de su cuenta en Instagram, Anne Hathaway compartió algunas imágenes de la premier de la esperada serie, en las imágenes aparece junto a su compañero de serie Jared Leto.

Anne Hathaway utilizó un vestido plateado, dejando al descubierto parte de su vientre, por lo que la actriz optó por un look sencillo con pocos accesorios y un maquillaje muy natural.

Mientras tanto, los fanáticos de Anne Hathaway están a la expectativa del lanzamiento de la serie de Apple TV, ‘WeCrashed’.

Cabe destacar que entre los comentarios de su publicación, los seguidores de Anne Hathaway expresaron sus ansias por ver la serie y reconocieron el gran talento y belleza de la actriz: “Estoy emocionado por ver esto”, “No puedo esperar”, “Te extraño, Hathaway”, “Hermosa”, “Extraño verte en pantalla”, Increíble”, entre otros.

