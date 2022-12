Así celebró la familia de Pablo Lyle mientras él pasó Navidad en la cárcel

La familia de Pablo Lyle está sufriendo un calvario después de que el actor fuera declarado culpable por el homicidio involuntario de un hombre de 63 años de edad, residente de Miami, Florida, motivo por el que actualmente se encuentra en prisión y ha pasado su primera navidad lejos de su familia.

Tres años han pasado desde aquel día en que el actor provocó accidentalmente la muerte del ciudadano cubano, y que lo mantuvo en espera de su juicio en prisión domiciliaria, y aunque los abogados de este pensaban que tendría la posibilidad de no pisar la cárcel, hasta el momento esto no se ha cumplido.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, la defensa se ha mostrado optimista y se encuentra haciendo todo lo posible por que el intérprete de Yankee salga bajo fianza, lo que le ha dado una nueva esperanza al actor y su familia.

Familia de Pablo Lyle celebra Navidad sin él

La familia de Pablo Lyle se mostró optimista y unida en esta navidad

A pocos días de que la jueza rechazara la moción de un segundo juicio para el famoso, Pablo Lyle se despide de su familia para estas fiestas decembrinas, pues serán las primeras que pase en solitario.

Pese a la triste situación que ha enfrentado este año la familia del actor, sus padres, hermanos y su esposa Ana Araujo e hijos celebraron la navidad juntos y en familia, demostrando que ahora más que nunca se encuentran unidos.

Fue en una publicación de redes sociales, donde se puede ver a la bella familia compartir un momento especial, en una serie de fotografías, se ve como la familia disfruta de un tiempo juntos, además de que aprovecharon para enviar un mensaje positivo.

“Navidad 2022 En el camino del soltar comenzamos a desaprender, nos permitimos amar y aprendemos a confiar para evolucionar Los Araujo Fernández Martínez Barranco Lyle. My Fam, a group that dreams, laughs, play and loves together”, escribió Ana Araujo.

Jorge Lyle celebró navidad junto a sus familiares

Por su parte, Jorge Lyle, hermano de pablo y ganador de La Isla 2015, compartió en sus historias una imagen donde se le ve junto a sus padres y otros familiares del actor en la tradicional cena de Nochebuena.

¿De cuánto es la sentencia de Pablo Lyle?

Pablo Lyle enfrenta una pena de hasta 15 años de prisión

Aunque en un principio se habló de una pena de hasta 50 años de cárcel, con el tiempo y el desahogo de pruebas en el juicio los abogados de la defensa del actor de Mirreyes contra Godinez han establecido que la sentencia podría estar entre los 9 y los 15 años de prisión por el homicidio involuntario.

Sin embargo, el actor se encuentra en proceso de recibir la misma desde que terminó su juicio, por lo que será hasta el próximo 3 de febrero de 2023 cuando se sepa el destino del actor.

