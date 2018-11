Así celebraron su aniversario de bodas Zuria Vega y Alberto Guerra (VÍDEO)

Sin duda Zuria Vega y Alberto Guerra son una de las parejas favoritas del público y es que no es para menos, pues la pareja presume su amor en las redes sociales, por lo que su cuarto aniversario de bodas lo celebraron con un emotivo vídeo.

Fue el año 2014 que los actores decidieron unir sus vidas en San Francisco Nayarit y como regalo de celebración Zuria Vega le dedico un enternecedor vídeo, en donde le dedica frases de amor y expresa su felicidad, a pesar que no todo ha sido miel sobre hojuelas en sus matrimonio.

Acompañado del mensaje la actriz Zuria Vega le dedico tiernas palabras:

El primero en celebrar el cuarto aniversario de bodas fue el actor Alberto Guerra quien aprovechó las redes sociales para enviarle un lindo mensaje a la actriz, en el que expresó:

QUIZÁ TE INTERESE: Yanet García adelanta la Navidad y presume cuerpo con sexy lencería

No hay nadie con quien me haya divertido más en esta vida, quien tenga la capacidad de hacerme reír hasta llorar una y otra vez. Tampoco hay nadie con quien haya vivido mis peores momentos y conozca mi oscuridad más pin..., y cuando parece que no se puede poner más cabrón y vas a tener que sacar lo chingona que eres una y otra vez, ahí estás, siempre saliendo adelante, siempre con amor. Feliz aniversario amor mío, que la vida nos siga llenando de pruebas y que nosotros nos sigamos riendo de ella una y otra y vez, siempre con amor”. Escribió Alberto Guerra