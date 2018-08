Así celebraron las hermanas Kardashian a Kylie Jenner por sus 21 añitos

El clan Kardashian se encuentra de celebración. Este viernes 10 de agosto es el cumpleaños de la pequeña de la familia, Kylie Jenner.

La joven de 21 años ha dado una fiesta por todo lo alto para celebrar la mayoría de edad en Estados Unidos en la que, a pesar de los rumores de distanciamiento, no han faltado ni Kris Jenner ni ninguna de sus hermanas y han sido ellas mismas las encargadas de documentar la noche en sus redes sociales.

twenty one Una publicación compartida por Kylie (@kyliejenner) el 9 de Ago de 2018 a las 11:05 PDT

Encabezada por Kim y sus famosas curvas, se transformaron en las hermanas mas famosas del mundo, no solo por su belleza exótica, sino también por su extravagancia y lujosa vida.unto a su madre, Chris Jenner, son expertas a la hora de celebrar y, en esta oportunidad, eligieron el exclusivo restaurante de Beverly Hills, Craig’s para luego ir al nightclub Delilah Tonight para festejar con amigos.

Obviamenete no podían faltar el padre/madre de Kylie, Bruce Jenner, quien ahora es Caitlyn Jenner,; el marido de Kim, Kanye West, y el ex de Kourtney, Scott Disick.

Mama is so proud ❤️ #kyliejenner Una publicación compartida por Kylie Jenner �� (@kyliekedit) el 10 de Ago de 2018 a las 12:07 PDT

Lo primero que nos ha dejado con la boca abierta, aparte de la alucinante decoración del evento, es que Scott Disick, ex marido de Kourtney Kardashian, quien estuvo invitado a la fiesta no como un 'guest' más, sino como un auténtico VIP.

�� #ScottDisick #KourtneyKardashian Una publicación compartida por Hot Tea☕ (@thehotteainc_) el 9 de Ago de 2018 a las 11:11 PDT

Kim y Khloé Kardashian no dejaron de subir sus stories a sus perfiles, evidenciando lo bien que se lleva la ex pareja. Además, han dejado claro que Scott es de la familia. Por no hablar de los comentarios tan poco sospechosos que han soltado, como "A girl can dream" ("Una chica puede soñar"), refiriéndose a que ojalá vuelvan. O un "Just like an old married couple on your phones" ("Como un matrimonio de viejecitos con sus teléfonos").

The whole family together ❤️ #kyliejenner Una publicación compartida por Kylie Jenner �� (@kyliekedit) el 10 de Ago de 2018 a las 12:03 PDT

Pero lo que más llamó la atención fue la ausencia de Tristan Thompson quien no aparece en ningún momento, ¿No se supone que había hecho las paces con la familia de Khloé? Pues parece que no es así.

Sin duda alguna lo que se llevó la noche fue la maravillosa decoración de Kylie Jenner, se trata de un mural en el que están dibujadas las personas más importantes de la cumpleañera y ¡sorpresa! No hay rastro de Tristan.

Como puedes ver, está Kim, Kanye, la abuela, Kourtney (sin Younes Bendjima) y Khloé... ¡sin Tristan! Hasta Scott Disick aparece en otro lado del mural. Sin embargo, la parte de la gigante instantánea que más nos ha gustado es en la que aparece Kendall. Y lo hace muy bien acompaña: con su 'supuesto' novio el jugador de baloncesto Ben Simmons.

Sin duda alguna fue una increíble fiesta para la hermana menor del clan Kardashian-Jenner, que con apenas 20 años se transformó en madre y hoy celebra sus 21 añitos.