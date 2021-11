Así celebra Taylor Swift su nominación al Grammy

Como te informamos previamente en La Verdad Noticias, se dio a conocer la lista de nominados al Grammy 2022, y Taylor Swift se incluye en ella en la categoría de “Mejor álbum del año”.

En ese sentido, la famosa aprovechó sus redes sociales para aceptar la nominación, y agradecer a todos los que hicieron posible Evermore.

La cantante, quien recientemente rompió récord de la canción número uno más larga con All Too Well, ahora podría romper otro récord en los Grammys.

La celebración de Taylor Swift

La famosa aprovechó su cuenta oficial de Instagram para subir un video en el que está cantando Champagne Problema al piano, y aprovechó para emitir un mensaje de agradecimiento.

“HOY NO HAY PROBLEMAS SÓLO CHAMPAGNE Quería compartir este video con ustedes de cuando @aarondessner y yo estábamos haciendo nuestras pruebas para el video y había un piano, así que a menudo esto sucedió”, dijo.

Aprovechó para felicitar a otros nominados en la categoría, y en general en toda la ceremonia.

“SO evermore ha sido honrado de esta manera. ¡¡Felicidades a todos nuestros compañeros nominados !!”, dijo.

Otros nominados al Grammy

Taylor Swift podría romper un nuevo récord

La ceremonia de los Grammy 2022 será muy pronto, y quienes lideran las nominaciones son Olivia Rodrigo y Justin Bieber, entre otros.

También podemos encontrar a Bruno Mars con su proyecto Silk'n Sonic y a Billie Eilish con Happier Tha Ever.

Taylor Swift, de ganar la premiación, se convertiría en la primer mujer en llegar a los 4 grammys por “Album of the Year”, galardón que ganó el año pasado por Folklore. Actualmente tiene el récord de ser la primera mujer com estos 3 galardones.

¿Crees que Taylor Swift ganó su nominación al Grammy?, dinos tu opinión en los comentarios y síguenos en La verdad Noticias para enterarte de todo sobre el mundo del espectáculo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!.