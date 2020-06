Así bailaba Quentin Tarantino durante filmaciones de Pulp Fiction

Así bailaba Tarantino durante filmaciones de Pulp Fiction

La película Pulp Fiction se ha convertido en un icono e inspiración para miles de fanáticos del séptimo arte quienes cada que se filtra algún detrás de cámaras de esta película no dudan ni un momento en reproducir los videos ya que es glorioso poder ver la dirección de Quentin Tarantino, pero es aún mejor poder observar cómo baila durante las tomas y disfruta de las filmaciones de sus cintas.

Quentin Tarantino disfrutó las filmaciones

Es por eso que el video del detrás de cámaras de Tarantino en la escena de Mia Wallace y Vincent Vega interpretados por John Travolta y Uma Thurman es una joya para disfrutar ya que atrás de ese gran baile estuvo Quentin moviéndose, indicándole a la pareja como debería de menearse para que la escena fuera más que perfecta y sin duda alguna lo logró.

Pulp Fiction pasa a película de culto

Pulp Fiction o Tiempos Violentos es una cinta basada en varias historias escritas por Tarantino y Roger Avary. Estas se identifican por tener una narrativa no lineal y conforme la película avanza se comienzan a entrelazar. Este filme se caracteriza por tener una mezcla de humor y violencia con un tono irónico, lo cual Tarantino también ha adaptado en otros de sus proyectos.

Actualmente Tiempos Violentos es considerada como una de las más grandes representantes del cine posmoderno ya que su singular estructura la cual es poco convencional la ha convertido en una película de culto y además en gran influencia para otros directores así como también es influencia en otros campos culturales.

Curiosidades de personajes, Vincent, Mia y Butch

Vincent Vega

Para muchos, la elección del cast es perfecta, pero desconocen que fueron varios los artistas considerados para interpretar a Mia, Vincent y Butch. En el caso de Vincent Vega pudo haber sido interpretado por Michael Madsen o por Daniel Day Lewis pero de última hora John Travolta fue elegido por Quentin Tarantino.

Mia Wallace

Por otra parte, para Mia Wallace se consideró a Molly Ringwald, Holly Hunter, Patricia Arquette, Amy Irving, Melanie Griffith, Meg Ryan, Helen Slater, Bridget Fonda y Tarantino llegó a pensar también en Julia Roberts pero su costo era muy alto y Tiempos Violentos fue una película de bajo presupuesto, por lo que la ganadora fue Uma Thurman.

Butch

Bruce Willis dio vida a Butch Coolidge, el boxeador que huye del temido Marsellus Wallace, sin embargo, antes de él, Tarantino también pensó y consideró a Sylvester Stallone, Harrison Ford y a Michael Biehn.

No cabe duda que esta película filmada en el año de 1993 es una joya cinematográfica y basta con ver el video del detrás de cámaras para darse cuenta que Quentin Tarantino disfrutó de cada segundo de esta filmación lo cual logró que hasta el día de hoy se le considere como una gran obra de arte y una película de culto.