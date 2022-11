Así alburearon a Belinda en pleno reality show y la tachan de inocente

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que por fin se estrenó el reality show “Divina comida” en HBO Max, donde Belinda y otros famosos deben mostrar sus habilidades en la cocina para sorprender a sus invitados con platillos, además deben probar qué tan buenos anfitriones son.

Pero, sin duda la famosa que ha acaparado las miradas de los usuarios ha sido la ex novia de Nodal, quien fue la primera anfitriona y sorprendió con una elegante cena donde invitó a José Ángel Bichir, Verónica Toussaint y Donana, pero en el segundo episodio a la cantante le tocó ser comensal.

Pero, cuando José Ángel quien preparó la cena comenzó a explicar la importancia de evitar comer harinas refinadas, la cantante quedó sorprendida y expresó que ella come de todo, ya que le gusta la pizza, a lo que preguntó qué futuro tenía.

Llaman inocente a Belinda por este comentario

En un video que compartieron en redes sociales se puede apreciar que Verónica dijo que hasta come mazacuata y comenzó a reírse, pero Beli no entendía por qué se estaba riendo y preguntó: "¿De qué me perdí? Oye por favor compartan el chiste". Expresó la artista.

Ante el asombro de la famosa, el influencer Many Nna le explicó que fue albureada con esa palabra, pues dijo que es el ese del hombre. Por su parte, los usuarios se burlaron de la inocencia de la cantante. El video fue compartido en la cuenta de Facebook de La Chismería.

¿Cuánto duró la relación de Belinda y Nodal?

Beli y Nodal iniciaron su romance en el 2020

La relación amorosa de la cantante Belinda con Nodal duró más de un año y medio, hasta planes de boda tenían, pero aquellos sueños se terminaron en febrero de 2022; ninguno de los dos dio detalles del por qué terminaron, pero han surgido varios rumores de que fue por dinero.

