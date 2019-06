‘Así Nos Ven’ la angustiante serie de Netflix, que te dejará un nudo en la garganta (VIDEO)

La nueva serie de Netflix ‘Así Nos Ven’ en Inglés ‘When They See Us’ es un boom mediático, tal y como fue el escándalo que se detonó tras el arresto, juicio y sentencia de cinco chicos inocentes acusados de violación.

Basado en hechos reales, ‘Así Nos Ven’ cuenta la historia de cinco chicos Korey, Ray, Yusef, Kev, Antron, quienes vivieron un infierno carcelario gracias a un sistema de justicia penal que no les dio la oportunidad de ser libres a pesar de que las pruebas en su contra jamás existieron.

Dirigido por Ana DuVernay y co producida por Oprah Winfrey, ‘Así Nos Ven’ es una serie de cuatro capítulos situada en 1989 y 2001 cuando se desarrollan las historias de los jóvenes.

"Así nos ven" serie de Netflix.

Historias desgarradoras son las que viven los chicos de 14 años que fueron víctimas de las circunstancias, la casualidad y de un sistema de justicia que los condenó por una causa política, en donde la fiscal del caso presionó para que esclareciera un caso de violación de una joven blanca.

Uno de los métodos utilizados y que se denuncia son la coacción de los detectives para obligar a declarara a los jóvenes mediante tortura y amenazas, una triste historia qué pasó en la vida real.

Ampliamente recomendada, con actuaciones magistrales de Felicity Huffman, Vera Farmiga, Jharrel Jerome, Caleel Harris, entre otros, está es una de las mejores historias y producciones que tiene Netflix hasta ahora.