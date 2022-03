Ashton Kutcher y Mila Kunis recaudan ayuda humanitaria para Ucrania

La pareja de Hollywood Ashton Kutcher y Mila Kunis recaudaron más de 6,8 millones de dólares hasta el día viernes, un día después de crear una página de GoFundMe. El dinero tiene como objetivo ser de ayuda humanitaria para los refugiados ucranianos.

Kunis, quien es de origen ucraniano dijo: "Siempre me he considerado una estadounidense, una estadounidense orgullosa... Pero hoy, nunca me he sentido más orgullosa de ser ucraniana", esto en un video.

Y es que los acontecimientos que se han desarrollado en Ucrania son devastadores y no hay lugar en este mundo que no se haya movido al saber del ataque, la actriz lo catalogó como un “ataque injusto contra la humanidad", además tras un alto al fuego para evacuar a civiles, este no se ha respetado.

¿Quién es Mila Kunis?

Es una actriz ucraniana nacionalizada estadounidense,

Kunis, quien nació en la localidad ucraniana de Chernivtsi, pero en 1983, se mudó a Estados Unidos en 1991.

Es conocida por interpretar a Jackie Burkhart en That 70's Show, dar la voz a Meg Griffin en Padre de familia, e interpretar a Solara en The Book of Eli, Lily en Black Swan, Jamie en Friends with Benefits, Lori en Ted, Theodora, la bruja del Oeste en Oz: The Great and Powerful y Amy Mitchell en Bad Moms.

En 2015, Ashton Kutcher y Mila Kunis se casaron por lo que ahora con el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, acordaron donar hasta 3 millones de dólares, con el objetivo final de recaudar 30 millones.

Ashton Kutcher y Mila Kunis apoyo humanitario en Ucrania

Durante el video donde Mila Kunis habló de su nacionalidad, Kutcher dijo que los fondos serán para enviar ayuda humanitaria.

Ashton Kutcher, sentado al lado de Kunis en el video, dijo que los fondos se usarían para brindar ayuda humanitaria y de refugiados a los ucranianos afectados por la invasión de Rusia a su país vecino.

"El desafío principal en este momento es la logística. Necesitamos conseguir vivienda y llevar suministros y recursos al área. Y nunca he estado más orgulloso de estar casado con una ucraniana".

El dinero recaudado por la pareja de Ashton Kutcher y Mila Kunis beneficiara a Flexport.org y AirBnB, organizaciones que están brindando ayuda a quienes más lo necesitan durante el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Ashton Kutcher y Mila Kunis buscan promover la donación para Flexport.org, que es la encargada de brindar la ayuda humanitaria a diferentes organizaciones sin fines de lucro en Ucrania, mientras que AirBnB dará alojamiento a quienes acojan a los refugiados.

