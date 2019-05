Ashton Kutcher se enfrenta al jurado al testificar por el asesinato de su ex

Como hemos de recordar, fue durante el 2001, que el trágico suceso sacudió al actor y a los familiares de la víctima, luego de que se diera a conocer el fallecimiento de la Ashley Ellerin, ex pareja de Ashton Kutcher.

El cadáver mutilado de la actriz fue encontrado en el interior de su departamento. El expediente señaló que Michael Gargiulo, un reparador de aire acondicionado, irrumpió en su apartamento y la mató a puñaladas.

Es noche, Ashton Kutcher se disponía a recogerla, ya que tenían un compromiso junto; una exclusiva fiesta de los Grammy, sin embargo, el actor se vio desconcertado una vez que llamó a la puerta y nadie atendió.

El testimonio de Ashton Kutcher duró 40 minutos

El actor de 41 años, es conocido por muchos de sus papeles, particularmente el de la icónica serie de televisión 'That '70s Show'. En la actualidad está casado con la también actriz, Mila Kunis, con quien tiene dos hijos.

Sin embargo, Ashton Kutcher fue llamado a juicio este miércoles para rendir su testimonio con respecto al lamentable asesinato de quien se presumía era su novia, la joven Ashley Ellerin.

Ashley Ellerin

Este infortunado hecho se data de hace 18 años cuando la carrera de Ashton se encontraba en pleno ascenso luego de haberse lanzado en ese momento las primeras tres temporadas de la serie 'That '70s Show’. No obstante a haber estrenado la película cómica "Dude, Where's My Car?".

Algo que destacó de la comparecencia del actor, fue su apariencia, pues este lució completamente diferente a los papeles a los que no tenía acostumbrados, los cuales, por lo general, eran joviales y algo torpes.

Sin embargo, en esta ocasión vimos a un Ashton Kutcher más sombrío y formal, ya que este lucía cabello corto, bigote y un traje de lino color azul.

Ashton Kutcher rindió testimonio durante poco más de 40 minutos.

Durante 40 min, Aston Kutcher rindió testimonio frente a la autoridad responsable, el juez Larry P. Fiddler, quien escucho detenidamente todas y cada una de las declaraciones que dio el actor en su paso por la corte del juzgado de la ciudad de Los Ángeles.

Tras ser convocado como testigo por la fiscalía, Kutcher dijo que había revisado recientemente el reporte de la policía que dio el día del asesinato, para refrescar su memoria. Lo interrogaron brevemente y sus respuestas no fueron disputadas.

El actor hizo una pequeña remembranza de lo que sucedió cuando paso el terrible asesinato.

Si bien es cierto, manejar las emociones al ser llamado a testificar sobre un asesinato no ha de ser nada sencillo, Ashton Kutcher lo hizo muy bien, pues en todo momento lució sólido y seguro de sus declaraciones.

Seguiremos pendientes de este caso para compartir el desenlace de este trágico acontecimiento que sucedió hace casi dos décadas.