Ashton Kutcher fue señalado de INFIEL y así reaccionó ante su ex Demi Moore

La actriz Demi Moore en sus recientes memorias ha causado polémica por sus declaraciones sobre su matrimonio con Ashton Kutcher, al exhibirlo como infiel ante todos sus lectores.

Ante esa polémica el actor Ashton Kutcher dio a entender que no le guarda resentimientos a su ex esposa: "No salimos juntos, sabes, pero todo está bien…Hago un esfuerzo por estar en contacto con sus hijas ya que fueron ocho años [de matrimonio]. No hay maldad", ", contó al podcast de Marc Maron.

Pero eso no fue todo pues Kutcher resaltó que mantiene una buena relación con Rumer, Scout y Tallulah, hijas de Demi Moore y Bruce Willis; además señaló que siempre las querrá, respetará y alentará para que tengan éxito, claro, sin llegar a ocupar el lugar paterno: "no soy su padre y nunca traté de serlo", recalcó para luego destacar que considera a Willis un hombre maravilloso.

Ashton Kutcher fue señalado de INFIEL y así reaccionó ante su ex Demi Moore

Ashton Kutcher y Demi Moore en su adictivo amor

Hay que destacar que la protagonista de "Ghost", en setiembre del 2019, lanzó su reveladora autobiografía "Inside Out" en la que narró pasajes de una infancia terrible y una madurez que desembocó en adicciones al alcohol, la cocaína y en el desamor.

En cuento a la toxica relación que llevó con el actor Ashton Kutcher, la actriz Demi Moore comentó que se sintió como un renacer, pues quedó embarazada cuando empezaron a salir, pero perdió el bebé a los seis meses, por lo que en el 2005 se casaron y ocho años después, se divorciaron después de que ella se enteró que el intérprete la había engañado.

"Conocí al hombre de mis sueños, no me despegué de él y se convirtió en mi adicción”

Ashton Kutcher fue señalado de INFIEL y así reaccionó ante su ex Demi Moore

TE PUEDE INTERESAR: Ashton Kutcher se enfrenta al jurado al testificar por el asesinato de su ex

Cabe recordar, que luego de que se publicaran las memorias, la actriz Demi Moore dijo que mantenía una relación amistosa con su ex esposo: "Es amigable, pero no salimos juntos", según confesó a la revista WSJ; por su parte en el 2015, Ashton Kutcher se casó con Mila Kunis, con quien trabajó por años en la serie "That '70s Show".

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana