Ashton Kutcher comparte su teléfono particular con sus seguidores

Si bien es cierto, para muchos es casi imposible imaginar que su artista favorito les pudiera proporcionar su numero para poder entablar una conversación directa y más si se trata de un galán como Ashton Kutcher. Sin embargo, esto parece que se ha vuelto realidad pues el afamado actor ha compartido su móvil con sus seguidores.

Para la mayoría de celebridades, una de sus mayores miedos es que su numero telefónico se filtre, pues esto equivaldría a tener que atender un sinfín de llamadas poco deseadas, pero este no ha sido el caso del actor Ashton Kutcher, pues ha sido el mismo quien ha dado esta valiosa información a través de su cuenta de Twitter. Esto, con la finalidad de estar un poco más cerca de sus fans.

"Echo de menos tener una conexión real con gente de verdad. Con mi comunidad", ha escrito en su perfil. "A partir de ahora podrán enviarme mensajes de texto directamente. Probablemente no seré capaz de responder a todos, pero al menos podremos ser honestos los unos con los otros y yo seré capaz de compartir las últimas y mejores noticias de mi mundo sin ediciones de por medio. +1 (319) 519-0576 Sí, es el mío".

Todo es parte de una mecánica muy bien planeada por Ashton y su equipo, pues para todos aquellos que traten o ya hayan llamado, deberán haber recibido un mensaje automático que los enlazará con el actor.

"Hola, soy Ashton. Este mensaje ha sido generado automáticamente para informarles que he recibido el suyo, todas las demás respuestas provendrán de mí. Asegúrense de dar clic el enlace y grabar así su información de contacto en mi teléfono para que pueda escribirles".

Sin embargo, los mensajes y su planeación no fueron suficiente, pues no contaba con que su celular se vería desbordado de llamadas y mensajes de sus seguidores, por lo que tuvo que recurrir a una alternativa.

"De acuerdo, definitivamente no voy a ser capaz de responder a cada una de sus preguntas. Pero me encanta tener noticias suyas. Ahora mismo estoy grabando la serie 'The Ranch' ahora mismo. Les enviaré actualizaciones muy pronto. ¡Tengan el mejor día posible!".