Ashley Tisdale tuvo una "experiencia traumática" después de operarse la nariz

Ashley Tisdale se está poniendo sincera sobre una "experiencia traumática" que todavía le afecta hasta el día de hoy y que te revelamos en La Verdad Noticias.

En una nueva publicación de blog, compartida en su sitio web de Frenshe esta semana, Ashley Tisdale habló sobre someterse a una rinoplastia para corregir un tabique desviado en 2007, y la vergüenza y el juicio público que enfrentó.

"Me sometí a una rinoplastia hace 15 años. En ese momento, no me un pareció GRAN problema porque la decisión se basó en problemas de salud graves que estaba teniendo".

Ashley Tisdale revela el abuso de la prensa tras su cirugía

"Para ser claros, no se trataba de cambiar mi apariencia. Después de varias visitas al médico sobre mis problemas de salud, también sugirieron que me realizará la operación'", continuó.

Ashley Tisdale dijo que la parte más difícil no fue la recuperación, fueron "los medios de comunicación que constantemente intentaron pintarme una imagen de mí como alguien a quien no le gustaba su apariencia".

La actriz añadió que "la cirugía plástica no era aceptada culturalmente entonces como lo es ahora", y cuando se sometió a su procedimiento, "juzgaron y me hicieron sentir avergonzada por mi decisión, constantemente me hacía sentir mal por eso".

Ashley Tisdale quiere algo mejor para su hija

La cantante quien está embarazada de su primer hijo, agregó que quería ser honesta y abierta con su base de fans: "Desafortunadamente, con el escrutinio público, sentí que eso se había perdido".

"Voy a tener una hija, y espero que sus decisiones no sean juzgadas o avergonzadas", señaló, "Me ha llevado años procesar esta experiencia, una experiencia que tampoco pensé que fuera tan importante".

Mientras tanto, ET habló recientemente con Ashley Tisdale cuando promocionaba The Masked Singer, donde habló sobre su embarazo y su regreso al trabajo en medio de la pandemia de coronavirus.

"Me mantengo tan presente en la vida cotidiana que es agradable poder sentir todas las cosas raras e increíbles del embarazo", comenzó la ex- chica Disney.

"Entonces, cuando llegó esta oportunidad, fue la mejor experiencia, pero también la experiencia más segura. No estaba en una escena con alguien cara a cara. Estamos todos en un panel y todos estamos dispersos, y es un entorno muy seguro y estamos tomando pruebas sin parar".

