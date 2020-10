Ashley Tisdale revela el sexo de su bebé y llora de la emoción (FOTOS)

¡Ashley Tisdale no podría estar más eufórica de tener una niña! La ex alumna de High School Musical, anunció el mes pasado que está esperando su primer hijo con su esposo Christopher French y ahora ha revelado el sexo de su bebé.

La actriz tuvo una fiesta de revelación sexual discreta, compartiendo el momento exacto en que descubrió que estaba embarazada de una niña, en una publicación de Instagram. Tisdale estalló de felicidad, tal cómo se puede observar en la galería de fotos, mostrando un pastel con glaseado blanco en el exterior para revelar el color rosa del interior.

"Este año ha sido obviamente difícil. Para muchos. Subidas y bajadas, y una montaña rusa emocional", subtituló la publicación. "¡Creo que este día fue, por mucho, mi día favorito! Lloré, estaba tan feliz".

"Pd para todos ustedes que van más allá de las fiestas de revelación de género. Un pastel con el color en el interior es tan gratificante como los fuegos artificiales, pero MÁS SEGURO en California" comentó la actriz Ashley Tisdale en su publicación.

Ashley Tisdale y su esposo tendrán una niña

Ashley Tisdale muy feliz con su embarazo

La alumna de Disney Channel habló sobre su embarazo en una publicación de blog el mes pasado, explicando que está "agradecida por este regalo".

"No ha sido un primer trimestre fácil, pero todos somos diferentes y sé que hay personas que lo han tenido mucho peor", escribió. "Definitivamente caí en algún punto intermedio donde no solo tuve náuseas, sino que vomité un par de veces y sentí como si hubiera tenido una gripe estomacal durante tres meses (¡Lol!)"

En su publicación, la actriz también reveló por qué esperó para expandir su familia, compartiendo que ha sido "la pregunta de todos desde que me casé". Ashley Tisdale y French se casaron en septiembre de 2014.

"Al principio, me rebelé contra eso, y como un reloj, después de que me comprometí TODOS (¡y me refiero a todos!) Preguntaron cuándo me iba a casar. Luego, una vez que me casé, todos preguntaban cuándo iba a tener hijos", dijo. dijo. "Para ser honesto, se sintió invasivo".

"No estaba preparada para ese paso todavía y quería ser egoísta y tener a Chris para mí solo por un tiempo. Honestamente, no lo habría hecho de otra manera", continuó, y agregó que "pasando por mi viaje de salud, no habría sido el momento adecuado para un cambio de vida tan grande".

"No soy ingenua acerca de cómo un bebé cambia todo, ya que tengo una sobrina y muchos amigos con niños. Me alegro de haber trabajado en mí misma antes de tomar esta decisión", escribió Tisdale.

"Después de seis años de matrimonio, construimos una base sólida, y el momento fue el adecuado. Se lo di a Dios y al universo y, sinceramente, no me sentí estresada por eso y luego sucedió muy rápido".

TE PUEDE INTERESAR: Ashley Tisdale enseña su celulitis para hablar sobre el amor propio

Tisdale agregó que está "emocionada" por convertirse en mamá. "Estoy emocionada con esta nueva aventura y soy muy optimista con cada paso", escribió. "Chris y yo estamos muy emocionados y estamos abrazando y celebrando por completo este momento monumental. ¡Los amo y estoy muy emocionada de tenerlos en este viaje!"