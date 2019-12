Ashley Benson celebra su cumpleaños con Cara Delevingne en exótico viaje

La actriz Ashley Benson, conocida por su papel de Hanna Marin en la exitosa serie juvenil “Pretty Little Liars” celebró su cumpleaños número 30 con su atractiva novia, la modelo Cara Delevingne.

Ashley Benson celebra su cumpleaños con Cara Delevingne

La popular pareja viajó a Marruecos para celebrar las tres décadas de vida de Ashley Benson, quien compartió las fotos más llamativas de su viaje en Instagram.

Ashley Benson también incluyó un mensaje romántico para Cara Delevingne, agradeciendo todo lo que hizo para lograr que tuviera “el mejor cumpleaños”:

“Estaba sorprendida en mi 30° cumpleaños. Marruecos ha sido un lugar que siempre he querido visitar. He enfrentado tantos miedos e iniciado nuevas aventuras con mi mejor amiga a mi lado. No podría haber pedido por nada mejor. Te amo @caradelevingne. Gracias por hacer de este el mejor cumpleaños hasta ahora.”, escribió Ashley Benson en Instagram.

SU HIISTORIA DE AMOR

Después de varios rumores sobre tener algo más que una amistad, el romance entre Ashley Benson y Cara Delevingne fue confirmado en marzo de este año por una de sus estilistas.

También te puede interesar: Cara Delevingne y Ashley Benson ¡DESNUDAS EN LA BAÑERA! (¡Foto XXX!)

Pero la confirmación real llegó el Día del Orgullo Gay cuando publicaron un polémico un vídeo besándose. La relación entre Ashley Benson y Cara Delevingne era oficial, lo que encantó a los fans de cada chica.

¿TODOS LO ACEPTARON?

Como era de esperarse, el romance entre modelo y actriz ha recibido algunas críticas, mejor llamadas ataques por parte de algunos usuarios de internet.

Ashley Benson ha recibido algunos comentarios homofóbicos en sus publicaciones de Instagram, incluso la misma Cara Delevingne ha sido víctima, pero se han defendido entre ellas además contaron con el apoyo de sus numerosos seguidores.

Ahora, Ashley Benson y Cara Delevingne están en el mejor momento de su relación y se muestran más felices que nunca. Modelo y actriz salen juntas con frecuencia y publican sus mejores fotos para el deleite de los fans.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana