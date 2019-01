¡Asesino! Luisito Rey fue quien mandó matar a la mamá de Luis Miguel (VÍDEO)

Luego del estreno del exitoso proyecto de Netflix, "Luis Miguel, la serie", la fama del talentoso cantante Luis Miguel regresó con más fuerza a raíz y con ella muchas dudas, especulaciones, rumores y hasta revelaciones acerca del paradero de Marcela, madre del intérprete.

Al parecer la polémica entorno en torno al paradero de la mamá de LuisMi ha cobrado más fuerza, ya que una primicia al respecto, ha sido revelada por el famoso actor, Andrés García y la cual se ha viralizado por todo el país.

Todo se dio cuando el actor Andrés García fue entrevistado por un importante programa de espectáculos y fue durante la plática que el actor aseguró que Luisito Rey -padre de Luis Miguel- le pidió que le ayudara a matar a Marcela Basteri.

“Efectivamente, Luisito me pidió que viniera a España diciéndome que Micky tenía un problema muy serio. El problema era él, que quería matar a Marcela. (Me dijo) ‘Ayúdame a matar a Marcela’. Ya Durazo me había dicho ‘abusado con ese loco, quiere que lo ayude a matar a su mujer, a mí ya me lo pidió'”.