Asesinan al rapero Drakeo the Ruler en pleno festival de música de Los Ángeles

Trágico, el domingo, asesinan al rapero Drakeo the Ruler tras bastidores del festival de música en Los Ángeles, luego de recibir múltiples puñaladas, lo cual fue confirmado por su agente, Scott Jawson.

El nombre real de Drakeo the Ruler, de 28 años, era Darrell Caldwell. La Verdad Noticias supo que el artista tenía programado presentarse este fin de semana junto a las estrellas del rap Snoop Dogg, Ice Cube y 50 Cent en el concierto "Once Upon a Time in LA".

Otro fallecimiento dentro del género del rap fue el de ‘Astro’, el cual ocurrió el 6 de noviembre.

De primer momento solo se supo que un hombre había sido trasladado de urgencias, tiempo después se anunció que asesinan al rapero Drakeo the Ruler.

Durante el festival de música en Los Ángeles, una persona fue trasladada al hospital en estado crítico, inicialmente no se identificó quien era pero más tarde se confirmó que un rapero murió, se trataba de Darrell Caldwell, quien murió a causa de sus heridas.

Live Nation, que ayudó a organizar el festival, culminó el eventó tras anunciar que había ocurrido un incidente. Mientras que un promotor dijo en un comunicado “Hubo un altercado entre bastidores", quien agregó:

“Por respeto a los involucrados y en coordinación con las autoridades locales, artistas y organizadores, se decidió no continuar más con los espectáculos previstos".

Snoop Dogg envía mensaje por muerte de rapero

Drakeo the Ruler ya había sido arrestado por posesión de armas.

Snoop Dogg señaló en su cuenta de Twitter que se encontraba en su camerino cuando se enteró del incidente y decidió abandonar la escena de inmediato.

“Estoy entristecido por los hechos ocurridos anoche en el festival Once Upon a Time in LA", Snoop Dogg escribió

Crimenes de Drakeo the Ruler

Caldwell había sido arrestado en 2017 por posesión de armas y en 2018 por asesinato en relación con la muerte a tiros de un hombre de 24 años. Había cumplido varios años de prisión por este cargo.

Fue absuelto en 2019, pero acusado de asociación con bandas criminales. Aceptó un trato con los tribunales y salió de la cárcel en 2020, ahora asesinan al rapero Drakeo the Ruler.

