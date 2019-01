Asesinan a famoso cantante de trap ¿Por ser gay?

El trap es un género relativamente nuevo, pero que se ha hecho lugar en el mundo de la música a una velocidad impresionante, y nos ha dado nuevas facetas de algunos de los mejores artistas de reggaetón y el surgimiento de otros nuevos, que se encuentran en la cima de popularidad, como es el caso del famoso “trapero” Bad Bunny, quien recientemente estrenó su primer álbum “x100pre”

Pero no todo es triunfo en este género, pues un exponente de este, ha sido asesinado.

¿Quién es el cantante?

Kevin Fret

Se trata de Kevin Fret, un cantante de trap originario de Puerto Rico de 24 años, quien llamó la atención desde su debut, al ser reconocido como el primer artista de este género en ser abiertamente homosexual. y saltó a la fama con su tema "Soy así"

“Kevin era un alma artística, un soñador de corazón grande. Su pasión era la música, y todavía le faltaba mucho por hacer. Esta violencia debe parar”.

Kevin Fret

Fue la declaración que dio Eduardo Rodríguez, mánager del fallecido cantante para informar a los fans de la tragedia, donde también se supo que su familia acudió a las instalaciones del Negociado de Ciencias Forenses para reconocer el cuerpo del artista.

El famoso intérprete se encontraba circulando a bordo de su motocicleta en las calles de Puerto Rico el pasado jueves, cuando alrededor de las 5:30 de la madrugada fue interceptado por un grupo de hombres armados, quienes le dispararon en 8 ocasiones.

Rápidamente los cuerpos de emergencia se trasladaron al lugar del percance para ofrecer los primeros auxilios al cantante, pero a pesar de los esfuerzos de los médicos, falleció horas más tarde a causa de sus heridas.

“No hay palabras que describan el sentimiento que tenemos y el dolor que nos causa saber que una persona con tantos sueños, se tenga que ir. Todos debemos unirnos en estos tiempos difíciles, y pedir mucha paz para nuestro querido Puerto Rico”

Kevin Fret

Fue el mensaje con el que el mánager de Kevin Fret finalizó el comunicado, lamentándose por la muerte de su compañero, quien inició su carrera el año pasado y se colocó en los primeros lugares de popularidad con su éxito titulado “Soy así”. Así mismo era un reconocido defensor de la comunidad LGBT, y aunque no se ha revelado la causa de su asesinato, no se descarta que haya sido un crimen relacionado a la homofobia, pues el pasado mes de junio fue atacado por un hombre en Miami por el simple hecho de ser gay, aunque él no permitió ser discriminado.