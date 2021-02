¿Aserejé era una canción SATÁNICA? ¡Aquí te contamos la verdad!

En 2002, un grupo de tres mujeres llamado Las Ketchup lograron saltar a la cima de la fama gracias al tema ‘Aserejé’, el cual rápidamente se posicionó como una de las canciones más populares de México y gran parte de Latinoamérica por su ritmo pegajoso y su extraña letra.

No se puede negar que ‘Aserejé’ fue un tema que logró poner a bailar a millones de personas, pero también recibió duras críticas por parte de algunas personas, quienes aseguraban que Las Ketchup habían hecho pacto con el diablo y que la letra de la canción era en realidad “un rito satánico”, además de que incitaba al consumo de drogas.

La verdad detrás de Aserejé

El coro decía: “Aserejé, ja deje tejebe tude jebere, sebiunouba majabi an de bugui an de buididipi”, y según la historia que contaban Las Ketchup, la canción hablaba de Diego, un joven que merodea por la calle y que probablemente no se encuentre en sus cinco sentidos por haber usado drogas y/o enervantes.

Durante una noche de fiesta, la canción favorita de Diego comienza a sonar y él intenta bailarla y cantarla, pero no lo consigue, por lo que empieza a decir palabras sin sentidos al ritmo de la melodía, aunque algunos cibernautas sugieren que el tema en cuestión podría tratarse de ‘Rapper's Delight’ de The Sugarhill Gang.

La letra de dicha canción dice: “I said a hip hop hippie to the hippie the hip, hip a hop, and you don't stop, a rock it out. Bubba to the bang bang boogie, boobie to the boogie to the rhythm of the boogie the beat”, y cuando uno intenta cantar balbucear dichas palabras suena muy similar al coro del tema ‘Aserejé’.

Además de ser considerada una canción satánica, el tema de Las Ketchup logró cobrar popularidad en Latinoamérica por su peculiar coreografía, la cual sin duda fue imitada por miles de personas en las tardeadas y fiestas; aunque también hoy en día sigue siendo recordada.

