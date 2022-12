Aseguran que fantasma de Fernando del Solar se hace presente en video

El presunto avistamiento fantasmagórico se ha hecho viral en redes sociales.

Maryfer Centeno es tema de conversación en las redes sociales tras asegurar que quedó sorprendida al descubrir que el fantasma de Fernando del Solar apareció en uno de sus recientes videos donde analiza el lenguaje corporal de Anna Ferro, quien fue su última esposa.

“Me quedé en shock, muchas personas queremos creer, pero definitivamente somos energía. Lo que sé es que él con su esencia está en un lugar mejor, Dios lo bendiga”, mencionó en entrevista para TVNotas, a quien le confesó que cree que la aparición se debe a que recordó con cariño al conductor antes de grabar el video.

Finalmente, la grafóloga de las estrellas asegura que este suceso paranormal podría ser señal de una buena noticia: “Me pareció una buena señal, como si Fer cuidara de Ana, quiero creer, pero ya la vida nos dará las respuestas y a ellos los involucrados les dará sabiduría para resolver estas situaciones. Deseo el bienestar para todos”.

Maryfer Centeno lo recuerda con cariño

Cibernautas aseguran que el fantasma del actor hizo acto de presencia en el video que Maryfer Centeno compartió en redes sociales.

Por otro lado, la grafóloga mencionó que trabajó con Fernando del Solar durante el breve tiempo que formó parte del elenco del programa Hoy. Asimismo, reveló las emotivas palabras que él le dedicó hace ya algunos años y que hasta el día de hoy recuerda con mucho cariño.

“Tuve la fortuna de trabajar con Fernando en el programa Hoy, era un tipazo, una persona buena, me llegó a decir: ‘Tú eres prosperidad y por eso, te va a ir siempre bien’. Esto no se lo había dicho a nadie, pero lo que sucedió me conmovió hasta el alma”, dijo Maryfer Centeno.

¿Qué pasó con Fernando del Solar?

La muerte del conductor dejó devastado al mundo de la farándula mexicana.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Fernando del Solar murió el 30 de junio de 2022 a la edad de 49 años por complicaciones de una neumonía derivada de una baja de defensa, lo cual provocó que se volviera más vulnerable a las enfermedades, todo ocasionado por la fuerte depresión en la que cayó tras la muerte de su padre.

Fotografías: Redes Sociales