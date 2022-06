Aseguran que ex actriz de Televisa saldría del clóset a sus 54 años

Actriz de Televisa habla de sus preferencias sexuales

Una famosa ex actriz de Televisa sorprendió al revelar en entrevista exclusiva para Adela Micha qué en el pasado sintió atracción por otras mujeres, motivo que hizo que el medio dudara sobre su orientación sexual.

Dada por los medios como "la mujer escándalo", la famosa vedette cubana caracterizado por siempre estar en el ojo del huracán.

Tras su reciente eliminación en La casa de los Famosos, la también bailarina concedió una serie de entrevistas dónde entre cosas habló sobre su vida privada.

Tras ser eliminada por el público del reality show de Telemundo, la vedette Niurka Marcos confesó para Adela Micha que en el pasado tuvo amoríos con mujeres.

"Lo que pasa es que yo vine para amar y para vivir entonces es muy difícil para mí decir nunca jamás porque amo la vida, a los seres humanos. Me encanta la energía de la gente, me encanta abrazar, besar, que me hagan reír; incluso cuando me enojo me encanta desahogar ese enojo y yo sí miento ma... con premeditación, alevosía y ventaja no como otras personas que les hace cáncer esas cosas", dijo.

Incluso semanas atrás Mhoni Vidente aseguro que pronto Niurka podría salir del clóset, sin embargo la famosa no ha dado réplica a dichos comentarios.

¿Cuántos años tiene Niurka Marcos?

Nacida un 25 de noviembre de 1967, Niurka Marcos Calle, es una vedette, cantante, bailarina y actriz cubana que hoy en día tiene 54 años de edad.

La polémica figura de Niurka sido vista en decenas de realitys show y en proyectos televisivos de menor impacto, sin embargo su fama se debe a las redes sociales.

La ex actriz de Televisa ahora se concentrará en sus próximos proyectos, que aunque no ha mencionado mayores detalles, aseguró será un reality que ella misma producirá.

