Aseguran que el supuesto hijo adoptivo de Juan Gabriel, en realidad era su pareja

Supuesto amigo cercano de Juan Gabriel revela secretos escandalosos.

Ante el escándalo que se originó por el arresto del hijo adoptivo de Juan Gabriel, llamado Luis Alberto Aguilera Jr, sale a la luz una nueva polémica, pues un supuesto “amigo cercano” al cantante, había revelado que la relación que mantenía el cantante con quién se dijo su hijo, era de pareja.

En La Verdad Noticias te damos a conocer que desde hace unos días se comenzó a rumorar sobre el arresto de Luis Alberto Aguilera Jr en Estados Unidos, debido a que no cumplió con la su libertad condicional, interpuesta en 2016.

Ahora es Alberto Gómez, un supuesto amigo cercano a Juan Gabriel, quién desata un escándalo en el mundo de la farándula, pues da fuertes declaraciones en torno a Juan Gabriel y su “hijo adoptivo”.

Revelan que el hijo adoptivo y Juan Gabriel mantenía un romance

¿Qué se dijo sobre la relación de Juan Gabriel y Luis Alberto Aguilera Jr?

A través de una videollamada con el programa de espectáculos “Chisme No Like”, Alberto Gómez, quién asegura que fue un amigo cercano a Juan Gabriel, reveló que el cantante nunca adoptó legalmente a Luis Alberto Aguilera Jr e inclusive aseguró que mantenían una relación amorosa.

“Conocí a Luis Alberto cuando llegó a la vida de Juan Gabriel. Tenía 14 años. Quiero aclarar que cuando él cumplió la mayoría de edad había una relación que no era de padre hijo, era de pareja” reveló.

De igual forma aseguró que hace unos años, después de la muerte de Juan Gabriel, se encontró con Luis Alberto Aguilera Jr, quién lo “amenazó” para que no dijera nada.

“Hay cosas que no tengo que decir, pero la verdad se tiene que saber y no es que estoy quemando a un amigo que respeto, que admiro y quiero mucho, pero si este señor se está colgando, de haber vivido de esa manera mordiendo la mano que le dio de comer” reveló a los conductores de “Chisme No Like”.

¿Qué pasó con el hijo de Juan Gabriel?

¿Qué paso con Luis Alberto Aguilera Jr?

Según dio a conocer el programa “Chisme No Like” el supuesto hijo adoptivo de Juan Gabriel fue detenido en El Paso, Texas, debido a que no cumplió con su libertad condicional, impuesta en 2016 por acosar a un funcionario.

De igual forma Silvia Urquidi, ex mánager de Juan Gabriel, aseguró que el hijo del cantante sí fue detenido.

Sin embargo, el programa ‘De Primera Mano’ contactó al sheriff de El Paso, Texas, Ray Vaquera, quien desmintió que el hijo de Juan Gabriel haya sido detenido.

