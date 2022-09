Aseguran que Yusef cortó a Viri tras salida de Survivor México por esta razón

El deportista Yusef y la alpinista Viridiana protagonizaron uno de los romances de Survivor México más comentados en redes sociales, pero tras la salida del sobreviviente, le han cuestionado si tiene un romance con la alpinista, pero dio un inesperado comentario.

Recordamos que aquel romance entre los participantes dio de qué hablar, algunos comentaron que fue por estrategia, mientras que Gabo Cuevas confesó que la historia de amor surgió en las playas de República Dominicana, pero aseguran que el amor se acabó.

Y es que, en La Verdad Noticias te compartimos que cuando salió Viridiana del reality show de TV Azteca, aseguraron que Yusef le fue infiel con otra sobreviviente, debido a unas imágenes que se dieron a conocer en el campamento de los Halcones.

Yusef de Survivor México rompió el silencio sobre Viridiana

A través del programa de YouTube "Chisme No Like, Javier Ceriani le mencionó al atleta que ilusionó a Viri y que ella cree que van a ser novios, a lo que Yusef comentó: "Viridiana y yo vivimos una aventura hermosa...conectamos de una forma muy especial". Expresó.

"Yo a Viridiana la quiero muchísimo". Dijo el atleta.

De igual forma comentó: "Pero, ella y yo sabemos que ahorita nuestros días a regresar, no sabíamos que iba a pasar, yo no sé si me iba a vivir a Estados Unidos o si voy a estar en México, ella ahorita tiene expediciones por todo el mundo". Dijo el deportista.

¿Quién fue el último eliminado de Survivor México?

Reality show de TV Azteca

Tras varias semanas en el reality Survivor México, solo pocos sobrevivientes continúan en la aventura, pero el pasado sábado 24 de septiembre dieron a conocer al eliminado y fue David Ortega, quien no superó la prueba en el Juego de la Extinción.

