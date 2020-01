Aseguran que Yanet García es RECHAZADA por algunas conductoras de Univision.

Gracias a todos por sintonizarnos por @univision ����❤️���� Feliz Año 2020 ��Disfruten de la música de @pitbull �� @officialjackieg @perla_mont Gracias equipo @inkentourage @peperincon @dantevfeat

A post shared by Yanet Garcia ���� (@iamyanetgarcia) on Dec 31, 2019 at 9:21pm PST