Aseguran que Taylor Swift será derrotada en los American Music Awards 2020

Las nominaciones a los American Music Awards 2020 estuvieron llenas de algunos de los nombres más importantes de la música. Desde Roddy Ricch hasta The Weeknd y Taylor Swift, este año está especialmente lleno de estrellas. Así que echemos un vistazo a la carrera de este año por el codiciado premio principal: Artista del año.

Todos los ojos están puestos en Swift para ganar este premio debido a su dominio con los álbumes “ Lover ” y “Folklore”, siendo este último su proyecto más aclamado hasta la fecha, mientras que también pasó ocho semanas en el número uno de las listas.

Taylor Swift también se beneficia de que esta sea una ceremonia votada por los fanáticos, lo que probablemente le dará una ventaja debido a su leal base de fanáticos. Si gana será su sexto, lo que ampliaría su récord como la artista con más victorias (Swift solo perdió este premio una vez cuando fue nominada, en 2015 contra One Direction).

¿Taylor Swift podría perder?

The Weeknd y Roddy Ricch, los artistas más nominados del año con ocho ofertas cada uno en los American Music Awards 2020, también compiten por este premio. Ricch ha tenido un gran impulso como recién llegado, produciendo múltiples sencillos entre los 40 primeros este año con sus éxitos número uno "Rockstar" y "The Box", así como otro éxito con Mustard, "High Fashion".

Además, su álbum debut "Please Excuse Me For Being Antisocial" (que también está nominado al álbum favorito de rap/hip-hop) pasó varias semanas en el número uno, y ganó en muchos otros programas de premios este año como los premios BET y Grammy 2020. Dicho esto, Ricch podría carecer del tipo de gran base de fanáticos necesarios para ganar aquí, ya que solo ha estado en la escena durante un par de años.

Las nominaciones de The Weeknd incluyen ofertas en todos los ámbitos para su exitoso sencillo "Blinding Lights" y su álbum "After Hours" en los campos de Pop y R&B. The Weeknd también tiene una gran base de fanáticos, ganando Video del año en los VMAs sobre su actual rival Swift.

Dado lo masivo que es "Blinding Lights", el público podría querer darle su primera victoria de Artista del año, lo que lo convertiría en el segundo artista negro en ganar después de Chris Brown (2008), y el primero en más de una década.

Taylor Swift tiene grandes oportunidades de ganar en los AMAS 2020.

Post Malone también está nominado aquí, aprovechando su exitoso álbum "Hollywood's Bleeding" y el éxito número uno "Circles", que rompió el récord de la mayor cantidad de semanas en el top 10 del Billboard Hot 100.

Pero, ¿Malone tiene un gran una base de fans como Swift o The Weeknd? Podría resonar con votantes más casuales que no son leales a ningún ejército de fans. Dios sabe que es popular, a juzgar por su barrido en los recientes premios Billboard Music Awards.

Finalmente, Justin Bieber está de regreso con una nominación algo sorprendente. Si bien Bieber fue una elección inesperada sobre artistas que posiblemente tuvieron un mayor impacto en 2020 como Dua Lipa, Doja Cat, Megan Thee Stallion y Harry Styles, tiene seguidores devotos, lo que quizás podría llevarlo a otra victoria aquí. Bieber y Swift son, de hecho, los únicos nominados este año que han ganado previamente el premio (Bieber se lo llevó a casa en 2010 y 2012).

