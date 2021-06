Aseguran que Shakira gastó millón y medio de pesos en cirugías estéticas

Viva La Vida, famoso programa de la cadena española Telecinco, ha causado furor en las redes sociales al asegurar que la cantante Shakira Mebarak Ripoll ha gastado más de 63 mil euros, un equivalente a un millón y medio de pesos mexicanos, en cirugías plásticas que le han ayudado a mejorar su aspecto físico.

La cantante colombiana de 44 años fue examinada por un médico experto en cirugía, quien aseguró que ella ha recurrido a los procedimientos estéticos para exaltar su belleza. Con el estilo satírico que caracteriza al programa, el cirujano señaló que no hay posibilidad de que su actual aspecto sea natural.

La cantante ha tenido un cambio físico que sin duda deja a más de uno con la boca abierta.

“¿Se ha adelgazado? No, el mentón no adelgaza, es hueso. Esta curva no es de hacer ejercicio, o la tienes o no la tienes, en quirófano le han hecho esa cobertura. Por los partos tiene más cirugía”, declaró el cirujano plástico ante las cámaras del programa Viva La Vida.

El cambio físico de la colombiana

El canal Viva La Vida de la cadena española Telecinco le ha hecho un examen exhaustivo al cuerpo de la colombiana.

De acuerdo al programa, Shakira ha gastado más de 60 mil euros en cirugías plásticas.

De acuerdo a las declaraciones del cirujano, misma que La Verdad Noticias trae para ti, la intérprete de ‘Ojos Así’ se ha hecho varias intervenciones quirúrgicas en el rostro y cuerpo, gastando un total de 63,800 mil euros, lo equivalente a $1,533,197 pesos mexicanos.

Carillas en la dentadura: 7 mil euros (168,438 pesos mexicanos)

Rinoplastía: 7 mil euros (168,438 pesos mexicanos)

Bichectomía: 2000 euros (48,125 pesos mexicanos)

Liposucción 5 Veces: 25 mil euros (601,566 pesos mexicanos)

Botox en la cara: 800 euros (19,250 pesos mexicanos)

Abdominoplastía: 500 euros (12,000 pesos mexicanos)

Gluteoplastía: 3000 euros (72,187 pesos mexicanos)

“En la cara se ha hecho de todo: rinoplastia, la nariz, bichectomía, se saca la grasa de las mejillas o bolas de bichet. También se ha hecho abdominoplastia, aumentado los glúteos, ponerse nalgas, tener más culo... ¿cómo se hace? Se le quita grasa, se centrifuga y se la vuelven a meter, la grasa se reintegra en tu cuerpo" reveló al programa de Telecinco.

¿Cómo fueron los inicios de Shakira?

Según información que circula en redes sociales, Shakira inició en el mundo de la música con el albúm ‘Magia’, el cual lanzó al mercado en 1991. Poco a poco logró cautivar al público colombiano con sus románticas canciones, ya que la letra de todas ellas eran de su autoría.

El éxito comenzó a llegar y a sus cortos 16 años se presentó en el Festival de Viña del Mar y recibió la aclamación del público presente. Hoy en día es una de las artistas más exitosas del momento, e incluso ha logrado convertirse en la latina más premiada de la historia.

¿Te consideras fan de Shakira? SI 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''"> NO 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''">

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Fotografías: Redes Sociales