Aseguran que Selena Gomez subió BORRACHA a cantar en los AMA’s 19

Aseguran que Selena Gomez subió BORRACHA a cantar en los AMA's

El pasado domingo 24 de Noviembre, se llevó a cabo la entrega de los American Music Awards 2019 en el Teatro Microsoft de Los Ángeles en donde se reunieron las estrellas más grandes del ámbito musical como Selena Gomez, Kesha, Taylor Swift, Halsey entre otros.

Selena Gomez dio inicio a la ceremonia de los AMA’s con una presentación en donde cantó sus más recientes éxitos y con la cual regresaba a los escenarios después de un largo descanso que la artista se dió para tratar algunos problemas de salud que padecía.

Selena Gomez decidió tomarse un largo descanso en su carrera musical debido a las fuertes polémicas que enfrentaba su anterior relación con Justin Bieber.

Anteriormente te habíamos informado que Billboard y E! confirmaron que la intérprete de “Taki Taki” sufrió de un ataque de pánico y ansiedad provocada por los nervios que le provocó su regreso al mundo de la música a escasos minutos de subir al escenario.

Afortunadamente la cantante logró recuperarse e interpretó sin problemas “Lose To You Love Me” y “Look At Her Now”, la cual dio inicio a la ceremonia de los American Music Awards 2019 y resultó una de las presentaciones más ovacionadas por los asistentes.

¿SELENA GOMEZ ESTABA BORRACHA EN LOS AMAS?

Esta presentación, que representaba el gran regreso a la música de Selena Gomez, decepcionó a muchos de sus seguidores pues aseguran que la intérprete desafinó mucho cuando se presentó en el escenario y que no se veía motivada durante el acto.

La intérprete de “Naturally” llegó con un elegante vestido amarillo a la alfombra del evento, pero en Internet se viralizaron algunos vídeos de su arribo en donde se le acusaba de estar ebria por sus extrañas acciones y actitudes; hubo quien aseguró que llegó drogada a los premios.

she was drunk af imao pic.twitter.com/4fgolNCjQ2 — Britt (@_queensfenty_) November 27, 2019

Hasta el momento Selena Gomez no ha dado declaración alguna al respecto de lo que se comenta de ella en las redes sociales, pero se sabe que la presentación y el regreso de la artista al mundo de los reflectores significa una gran victoria para ella y sus fanáticos.

