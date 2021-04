La actriz y cantante Lucía Méndez causó gran revuelo en las redes sociales al secundar las polémicas declaraciones de Merle Uribe, quien aseguró que Salma Hayek sostuvo un romance con Víctor Hugo O'Farril, un alto ejecutivo de la empresa Televisa.

En entrevista para Chisme No Like (Min. 43:30), Lucía Méndez aseguró que todo mundo sabía que Salma Hayek y Víctor Hugo O'Farril tuvieron un tórrido romance: "Todos sabíamos que tenía una relación con Salma, sí, pero creo que Víctor Hugo O'Farril estaba separado, creo que era divorciado... Todo el mundo los veía juntos".

La protagonista de ‘El extraño retorno de Diana Salazar’ añadió que el romance terminó cuando Salma Hayek se fue a Estados Unidos para conquistar Hollywood: "Salma de pronto se va de México, se va a Hollywood, triunfa y eso es lo que todos supimos, pero en realidad el noviazgo de Víctor Hugo O'Farrill y Salma Hayek, todo el mundo lo conocía".

Por último, la cantante Lucía Méndez rechazó que ella haya recibido alguna insinuación por parte de Víctor Hugo O'Farril, pues además de no haberlo permitido, al parecer ella no era del gusto del alto ejecutivo de Televisa: "Yo creo que no le gustaba, no era su tipo".

Merle Uribe, la primera en señalar a Salma Hayek

Merle Uribe fue la primera en revelar el supuesto romance de Salma Hayek con Víctor Hugo O'Farril.

Cabe destacar que hace un mes, Merle Uribe culpó a Víctor Hugo O'Farrill de ser el causante de que su carrera no prosperará, pues ella, al igual que otras actrices, se negó a aceptar sus propuestas indecorosas. Sin embargo, aseguró que el ejecutivo de Televisa anduvo con Érika Buenfil y la veracruzana Salma Hayek, siendo esta última la más consentida.

De hecho, Merle Uribe confesó que el romance de Salma Hayek y Víctor Hugo O'Farrill fue tan intenso, que la familia del ejecutivo le pidió que terminarán su relación, por lo que él la mandó a vivir a Nueva York e incluso le compró un lujoso departamento. Hasta el momento, la actriz veracruzana no ha dado declaraciones al respecto.

