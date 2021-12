Aseguran que Roberto Romano besó a una mujer y no es Alicia Machado

Aseguran que el actor besó a una mujer y no es Alicia Machado

Luego de que Alicia Machado se convirtió en la ganadora del reality show "La Casa de los Famosos", la actriz presumió su nuevo romance con Roberto Romano, pero desde que salieron del programa han causado todo un revuelo y ahora han filtrado unas fotos del actor.

A través de las redes sociales filtraron unas fotos del famoso besando a una mujer que no es la actriz venezolana, lo que ha dividido opiniones entre los usuarios, aunque el actor mexicano aseguró que se trata de un mal entendido y comentó que no le es infiel a la ex reina de belleza.

Y es que, a finales del pasado mes de noviembre te compartimos en La Verdad Noticias que Alicia Machado presumió una foto con Romano, los famosos estuvieron disfrutando de unos merecidos días de descanso en Miami y dejaron en claro que nada impedirá su romance.

Filtran fotos de Roberto Romano besando a una mujer

El actor fue captado besando a una mujer que no es Alicia Machado

A través de las historias de Instagram del actor, mencionó que aquel beso es parte de la grabación de una película en la que está participando, aunque algunos quedaron intrigados por aquellas fotografías donde se puede apreciar al actor besando a una mujer que no es Alicia.

Por su parte, los fans de Roberto comentaron que aunque intenten engañar a una personas no van a poder y expresaron que primero deben investigar y luego juzgar, por lo que sus seguidores lo han defendido, mientras que otros usuarios lo acusan de ser infiel a la actriz.

Machado no ha comentado algo al respecto, aunque los usuarios han estado al pendiente de las publicaciones de la venezolana, quien ha recurrido a su perfil de Instagram para compartir a sus fans que ya transcurrió un mes desde que ganó el reality show de Telemundo.

¿Dónde ha participado Roberto Romano?

El actor participó en algunas series de Televisa

El famoso de 32 años de edad ha tenido la oportunidad de participar en algunos capítulos de "La Rosa de Guadalupe", en la serie "Como dice el dicho", así como "El señor de los cielos", "El señor acero" y en la telenovela "Simplemente María".

El actor Roberto Romano es egresado del Centro de Educación Artística, el CEA de Televisa, pero tras participar en "La Casa de los Famosos" de Telemundo causó todo un revuelo, pues luego del final de temporada, el famoso ha presumido un romance con Alicia Machado.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!