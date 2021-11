Aseguran que Raquel Bigorra será la nueva conductora de Chisme No Like

El periodista Alejandro Zuñiga dio a conocer de manera exclusiva para su canal de YouTube que TV Azteca, junto con el empresario Pepe Garza, están considerando incluir a Raquel Bigorra como la nueva conductora de Chisme No Like, programa presentado por los periodistas Javier Ceriani y Elisa Beristain que actualmente se transmite por A Más.

"De muy buena fuente me he enterado que Chisme No Like está buscando a una tercera conductora para integrarse a su equipo, que vendría siendo Raquel Bigorra. Están en negociaciones con Raquel para que se convierta en la tercera integrante de 'Chisme No Like", declaró el periodista en YouTube.

Asimismo, declaró que será en dos semanas cuando el programa, el cual acaba de llegar a TV Azteca, se transmita en la señal mundial de la televisora del Ajusco. Dicha situación representaría un golpe bajo para Ventaneando, especialmente para Pati Chapoy y Daniel Bisogno. Cabe destacar que dicha información es un rumor, pues “aún no se cierra el trato”.

¿Chisme No Like busca acabar con Ventaneando?

El programa conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain comienza a cobrar gran popularidad en México.

Por otro lado, el periodista señaló que esta decisión podría tratarse de un plan para sacar del aire a Ventaneando, quien recientemente celebró 25 años al aire. De ser cierto esta información, es probable que el retiro de Pati Chapoy ocurra pronto, además de que se suscitaría debido a su edad y el tiempo que ha estado al frente del programa.

“Esto representa malas noticias para Pati Chapoy y Daniel Bisogno… Lo que están queriendo hacer es cansar a la gente de Ventaneando. Según lo que me cuentan, esa es la intención de ejecutivos y una cuestión de billete de Pepe Garza, marido de Elisa Beristain. Un hombre inversionista, muy poderoso y muy rico”, añadió Alejandro Zuñiga.

¿Cuál es la edad de Raquel Bigorra?

Pese a las polémicas, la conductora cubana es muy querida por el público.

Raquel Bigorra tiene 47 años de edad. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, la conductora nació un 15 de junio de 1974 en La Habana, Cuba. Hoy en día es considerada un referente de la televisión mexicana, además de estar trabajando en forjar una carrera musical.

