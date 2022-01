Aseguran que Macky González será de las próximas eliminadas en Exatlón México

La "Amazona" posiblemente quedará fuera de la quinta temporada/Foto: Heraldo Deportes

Exatlón México cada vez se hace más al final de su quinta temporada, y de acuerdo con supuesta información filtrada del reality deportivo, una de las siguientes participantes que saldrá de la competencia es Macky González.

La atleta de alto rendimiento conocida como “Amazona” posiblemente será una de las próximas eliminadas del programa de TV Azteca, a pesar de que se perfilaba como la favorita azul para entrar al proceso final de la batalla.

Por ahora, no se ha revelado cómo será la competencia que deje fuera a Macky de Exatlón México; sin embargo, la reacción de los fans permanece en asombro dado lo inesperado de este desenlace.

Macky González es una de las más fuertes de Exatlón México

Paulina y Macky saldrán de la competencia pero no se sabe exactamente en qué orden/Foto: Gluc

Como mencionamos en La Verdad Noticias, González, quien se unió a la competencia como parte de los elementos con mayor experiencia, exhibió un avance favorable en lo que va de la emisión; incluso, antes de que el anuncio saliera a la luz, se habló de ella como posible vencedora.

Pero fue la noche del martes 18 de enero cuando la cuenta oficial de Keyla, ‘La reina de los spoilers’, compartió información que señala el futuro de la atleta como próxima eliminada; así lo difundió al añadir una imagen de la famosa junto a Paulina Martínez, quien presuntamente también forma parte de las bajas que se esperan a lo largo del ciclo.

Pese a que aún no se confirma su salida de manera oficial, decenas de seguidores de Exatlón México demostraron su admiración y apoyo a Macky, ex estrella de Televisa, con mensajes que no sólo resaltan su resistencia y talento físico, sino también su capacidad para superar obstáculos a la hora de los encuentros.

Macky González estará en Exatlón All Star

La atleta seguirá participando en el programa de TV Azteca/Foto: Hoy fútbol

Pese a los rumores de su supuesta salida de la quinta temporada, en sus redes sociales Macky González ha confirmado que formará parte de la nueva competencia Exatlón All Star. Edición que reunirá a los mejores participantes de todas las temporadas de Exatlón México.

