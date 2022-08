Aseguran que Luis Miguel aplica el "se me olvidó la cartera" para no pagar

Miki" usa el truco de "se me olvidó la cartera"

Realmente es muy poco lo que se sabe sobre la vida privada de Luis Miguel, sin embargo en ciertas ocasiones Fuentes alegadas al cantante de música mexicana revelan cómo pasa los días entre fiestas con hermosas mujeres.

Sí bien a lo largo de sus más de 40 años de trayectoria artística ha cosechado innumerables éxitos y amasado cantidades enormes de dinero, en las últimas horas se ha dicho que el cantante es algo "codo" con las citas que tiene.

Luismi, que la última vez fue visto en Miami con unas famosas influencers, aplicaría uno de los vicios más famosos de los "codos", el decir "se me olvidó la cartera en el auto, podrías pagar por mí", esto según una fuente cercana que recientemente visitó al "Sol de México".

"Miki" usa el truco de "se me olvidó la cartera"

"Miki" usa el truco de "se me olvidó la cartera"

En muchas ocasiones han salido chismes de la farándula sobre el mítico cantante de balada romántica, no obstante recientemente un portal especializado en el tema lo señaló por supuestamente aplicar el viejo truco de decirle a las mujeres con las que sale a cenar que la cartera le habría olvidado en casa para así no pagar la cuenta.

El famoso programa de espectáculos "Chisme no like" fue quién replicó dicha noticia y aseguró estas palabras:

"Luis Miguel, señoras y señores, tenemos confirmacion de que cuando sale con alguna de las mujeres que sabe que puede pagar, pues Luis Miguel sale con chicas que no tienen lana, y con mujeres que tienen mucha lana, es muy inteligente el plan diabólico de Luis Miguel, cada vez que sale con una que puede pagar la cena, siempre hace lo mismo: 'Uy, me olvidé la billetera, no traje mis tarjetas de crédito', dijo Ceriani.

Y continuó:

"Luis Miguel no usa sus tarjetas de cérdito porque no tiene crédito, además. La mayoría de los restoranes los consigue gratis, tanto los hoteles Faena de Miani Beach, o los de Los Ángeles, aquí tambièn, porque es Luis Miguel y no le cobran. Otras veces le cobran y él dice que no tiene la tarjeta.

Por supuesto que todo se trata de rumores o chismes de pasillo pues el cantante ni siquiera sale en público o a declarar ante la prensa del espectáculo.

Te puede interesar: ¿Andrés García le "bajó" las novias a Luis Miguel? El actor responde

¿Cuánto es la fortuna de Luis Miguel?

¿Cuánto es la fortuna de Luis Miguel?

De acuerdo con el sitio Celebrity Net Worth, el intérprete de baladas románticas posee una fortuna que asciende a los 180 millones de dólares, ésto a pesar de las escandalosas deudas que presentó en el pasado.

Luis Miguel, cantante y productor musical es considerado como uno de los artistas más grandes y exitosos de América Latina, resaltando en géneros como funk, pop, baladas, boleros, tangos, jazz, big band y mariachi.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!