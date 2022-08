Aseguran que Laura G le hizo mala cara a Cynthia Rodríguez en su regreso a VLA

La actitud de la conductora ha causado controversia en redes sociales.

Hoy te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Cynthia Rodríguez regresó a Venga La Alegría tras dos meses de ausencia. Sin embargo, el detalle que dejó en shock a todo mundo es que la ex académica confirmaba su boda con Carlos Rivera y que le decía adiós al matutino de TV Azteca.

“Justo es momento de despedirme de Venga La Alegría, más no despedirme de TV Azteca. Esta es mi casa, soy muy feliz, por ahora no puedo entregarme al 100% porque tengo algunos proyectos en puerta, proyectos personales”, declaró la actriz y cantante, quien no dudó en agradecer el apoyo del público que ha recibido a lo largo de 17 años de carrera artística.

¡@CynthiaOficial se despide de #VLA y confirma que seguirá formando parte de la familia de TV @Azteca! �������� #RectaFinalQuieroBailar pic.twitter.com/tFsSq30U8Y — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) August 11, 2022

El anuncio no demoró en hacerse viral y pronto figuró entre las principales noticias de la farándula mexicana, pues no se puede negar que Cynthia Rodríguez se ha convertido en una pieza clave del éxito de Venga La Alegría, programa que le abrió las puertas en 2019 tras un destacado paso por La Academia y otros proyectos de la televisora del Ajusco.

Aseguran que está celosa de Cynthia Rodríguez

Cibernautas aseguran que el regreso de la ahora esposa de Carlos Rivera fue opacado por las actitudes de sus compañeros.

La noticia de su salida de Venga La Alegría y la confirmación de su boda con Carlos Rivera provocó un sentimiento agridulce entre sus compañeros. Sin embargo, más de un cibernauta aseguró que fue posible ver a Laura G haciéndole malas caras a Cynthia Rodríguez, lo cual despertó rumores de presuntos celos profesionales.

“Que envidiosa se vio Laura, todos felices y ella con su carota”, “La cara de Laura, se nota que esta super feliz por Cynthia”, “Laura está enojada porque Cynthia regresó, ya no es el centro de atención” y “¿Fue idea mía o se sentía el ambiente tenso? Parece que la noticia no les agradó” son algunos de los comentarios que se leen en la publicación de Twitter.

Te puede interesar: Laura G recibe oferta “irresistible” por parte de Telemundo

¿Cuál es la edad de Laura G?

Tras un polémico paso por Televisa, la conductora se ha convertido en una de las favoritas de TV Azteca.

Laura G nació el 28 de junio de 1985, por lo que ahora tiene 37 años de edad. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, la conductora nacida en Monterrey, Nuevo León inició su carrera artística en 1998 pero fue hasta el principio de los 2000’s que cobró relevancia a nivel nacional al unirse a las filas de Televisa.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales