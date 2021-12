Aseguran que Kim Kardashian arruinó 'Spider-Man No Way Home' subiendo spoilers

Aseguran que Kardashian arruinó "Spider-Man No Way Home" subiendo spoilers

La celebridad Kim Kardashian ha causado todo un revuelo en las redes sociales y todo surgió porque la empresaria estadounidense compartió en sus historias de Instagram algunas imágenes de la película de Spider-Man No Way Home, situación que enojó a los fans de Marvel, ya que algunos no han visto la cinta.

Y es que, la ex de Kanye West aprovechó para ver la película el pasado lunes 27 de diciembre en un cine privado dentro de su mansión, pero cuando estaba viendo la película, decidió compartir en las redes sociales spoilers. La celebridad de internet pensó que sería una buena idea, incluso reveló el final.

Anteriormente te compartimos en La Verdad Noticias que la empresaria y Pete Davidson fueron captados en un cine, lo que causó todo un revuelo, los famosos aparecieron juntos en público, pues desde que se reveló que tiene un misterioso romance con el comediante, ha dado de qué hablar por su nuevo romance.

Critican a Kim Kardashian por compartir spoilers de una película

La ex de Kanye West fue criticada en redes sociales por compartir spoilers

Pero, a pesar del revuelo que ha causado con su romance, ahora en Twitter varios usuarios han compartido mensajes en contra de la empresaria, pues no vio el video en el que los protagonistas de la cinta le piden a las personas que no spoileen la película.

Varios internautas se quejaron de lo que hizo la estrella de televisión ya que algunos no han visto la película, mientras que su seguidores argumentan que a este punto si las personas no han visto la cinta ya no cuenta como spoiler. Cabe mencionar que aseguran que es la segunda vez que la empresaria ve la cinta.

¿Por qué Kim Kardashian se divorció de Kanye West?

La empresaria se separó del rapero en febrero del 2021

El pasado mes de febrero se dio a conocer la separación de la empresaria y el rapero tras siete años de matrimonio y cuatro hijos en común, pues el matrimonio tomó la decisión de separarse. La celebridad confesó que su relación estaba estancada y se sentía atrapada debido a los diferentes planes de los famosos.

La empresaria Kim Kardashian expresó en su momento que su ex debería tener una mujer que apoye sus proyectos y viajar con él, incluso comentó que habían surgido pleitos en su matrimonio y que intentó por rescatar su romance, pero prefirió finalizar su historia de amor con el rapero, aunque el cantante tiene intenciones de volver con su ex esposa.

