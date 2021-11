Aseguran que Kanye West quiere salvar su matrimonio con Kim Kardashian

Con motivo del Día de Acción de Gracias, el rapero Kanye West compartió un sermón para lanzar una emotiva defensa de su matrimonio con Kim Kardashian, pues luego de que la socialité inició los trámites del divorcio desde el pasado mes de febrero, no acepta el fin de su historia de amor.

El intérprete compartió que Dios quiere ver a la ex pareja reunida nuevamente, pues no dudó en recurrir a la fe para expresar que aún no termina su matrimonio con la empresaria, a pesar de que la famosa se está dando una segunda oportunidad en el amor con el comediante Pete Davidson.

Y es que, desde que surgió el rumor de un romance, unas nuevas fotografías de Kim Kardashian y Pete Davidson confirman una relación sentimental. Ambos fueron captados tomados de la mano, incluso han asegurado que el romance ya es formal por una foto que el comediante compartió en Instagram.

Kanye West quiere recuperar a Kim Kardashian

Kim y el rapero se separaron en febrero del 2021

Durante su sermón en la parroquia Mission de Los Ángeles, el rapero comentó que Dios quiere ver que todos se puedan redimir con las relaciones, de igual forma reconoció haber cometido muchos errores, también expresó que necesita volver a casa y estar con sus hijos.

El rapero se comprometió a hacer todo lo posible por solventar sus problemas. Por su parte, la familia de Kim Kardashia ha estado preocupada por el rapero, pues temen de un colapso del cantante tras el romance de Kardashian con el comediante, pues el rapero dejó de seguir a Kim por segunda vez.

¿Cuánto duró Kanye con Kim Kardashian?

Kim Kardashian y West se casaron en el 2014

Fue en el 2012 cuando el rapero y la empresaria se dieron una oportunidad en el amor y el 24 de mayo del 2014 decidieron llegar al altar, aunque su historia de amor llegó a su fin en febrero del 2021, pues luego de más de 7 años juntos, la celebridad solicitó el divorcio.

En un capítulo del reality de televisión "Keeping Up With the Kardashians", la celebridad confesó que se sentía estancada y atrapada en su matrimonio debido a los diferentes planes que ambos tenían, el empresario Kanye West quería mudarse a Wyoming para establecerse en un rancho, pero a Kim no le agradó la idea.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!