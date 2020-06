Aseguran que Kanye West FINGIÓ apoyar a Donald Trump todo este tiempo/Foto: TN

Los fanáticos simplemente no podían entender cómo pasó Kanye West de declarar que George W. Bush no se preocupaba por las personas negras a apoyar a alguien posiblemente aún más controvertido. Pero lo hizo, en una publicación en Twitter en la que llamó a Trump su "hermano" y compañero de "portador de la energía del dragón" antes de publicar una foto con un sombrero MAGA.

Sin embargo, nuevos informes afirman que todo fue una artimaña para beneficiar a los afroamericanos.

Cuando el rapero de 42 años anunció que realizó una millonaria donación a la familia de George Floyd (hombre negro asesinado por policías blancos), miles criticaron a West por supuestamente ser "doble cara", por seguir apoyando al presidente actual de Estados Unidos/Foto: Gossipvzla

El último informe sobre Kanye West

Según Ace Showbiz, el blog de entretenimiento High Snobiety recientemente compartió una publicación alegando que West había estado "usando sus sombreros MAGA (Make America Great Again) para que pudiera sacar a la gente de la cárcel".

La cuenta también dijo que el rapero GLC, quien firmó con G.O.O.D. de West etiqueta de música, afirma que “Kanye se ha deshecho de todos sus sombreros MAGA y, según los informes, solo los estaba usando para sacar a gente inocente de la cárcel".

GLC y Kanye se conocen desde hace muchos años, ya que ambos provienen de Chicago, e incluso tienen una canción a dueto llamada "Spaceship"/Foto: Revolt TV

El mismo GLC dijo en una aparición en 2019 en The Red Pill Podcast con Van Lathan que “Kanye realmente me dio las cajas de sombreros. Él dijo: "Nunca los volveré a usar”".

GLC también recordó que West dijo: "Hermano, solo te digo que sacamos a esa increíble mujer de la cárcel en Florida, ¿verdad ..." Realmente no tuvimos esa reunión hasta que me puse el sombrero. Así que lo mira como, más aún, 'OK, me pongo el sombrero, me tiran las piedras, tendré gente que me odia, pero la gente se liberará'".

High Snobiety también alegó que el rapero está "de vuelta al viejo Kanye" y tiene la intención de llevar las protestas de Black Lives Matter a nivel mundial. El informe llega pocos días después de que West fue visto protestando por la brutalidad policial en su Chicago natal.

¿Qué ha dicho Kanye West sobre el informe?

Kanye aún no ha abordado el informe, pero no pondríamos demasiado en él debido a sus últimos comentarios sobre el presidente. En la edición de mayo de GQ, West dio a entender que votaría por Trump en las próximas elecciones presidenciales.

"Definitivamente voy a votar esta vez y sabemos a quién voy a votar", dijo. West anunció previamente que no votó en las elecciones presidenciales de 2016, pero dijo que habría votado por Trump si lo hubiera hecho.

El apoyo de Kanye West a Donald Trump

West nunca ha compartido porqué se alineó con Trump, pero su esposa, Kim Kardashian West, intentó explicar en una entrevista de 2018 con Van Jones. Primero reconoció que el rapero "no es político, en realidad".

"Simplemente le gusta la personalidad de Donald Trump, pero no sabe sobre política", continuó. "Siempre dirá que fue amigable con (Trump) antes, y que ahora es la misma persona y amigable con él".

"Sé que es muy confuso porque cuando ves a alguien con un sombrero rojo, pensarías que lo están apoyando", continuó, "pero él solo lucha por el libre pensamiento y la libertad de querer a una persona, incluso si no es el decisión popular".

West continuó elogiando a Trump en una protesta de Twitter en enero de 2019 antes de burlarse de su propia campaña presidencial en 2024. Al momento de escribir, no estaba claro si todavía tiene la intención de buscar la nominación.