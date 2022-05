Aseguran que Johnny Depp podría perder el juicio contra Amber Heard

Pese a que las cosas parecen estar en su favor, el actor podría perder el juicio contra su ex esposa.

El juicio legal por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard sigue dando de que hablar en las redes sociales, pues ahora se ha revelado que el actor tiene muy pocas posibilidades de ganar, esto a pesar de que su equipo de abogados ha presentado evidencia suficiente para demostrar su inocencia ante el juez.

De acuerdo a Vance Owen, un reconocido abogado experto en caso de difamación, el juicio del actor será bastante tedioso y difícil de ganar debido a que habrá que demostrar que hay una declaración falsa sobre la persona, que esta haya sido transmitida a tercero y que haya sido hecha con mala intención, además de causar daño a la reputación.

El abogado Vance Owen considera que el actor podría enfrentarse a una complicada situación legal que no le favorecería en lo absoluto.

Sin embargo, declaró en entrevista exclusiva con el medio CNN que la justicia de Estados Unidos complica las cosas cuando la demanda involucra a una celebridad, pues el demandante deberá comprobar que la difamación fue hecha de manera directa y maliciosa.

No es mencionado en el artículo de The Washington Post

Pese a no ser mencionado en el artículo, la reputación del actor se vio severamente afectada a nivel personal y profesional.

Pero, ¿por qué el actor podría perder el juicio pese a que se han expuesto mentiras en las declaraciones por parte de la estrella de Aquaman y su equipo de abogados? Vance Owen asegura que el artículo de The Washington Post publicado en 2018 no lo menciona, por lo que el término difamación podría no aplicarse.

“Es muy complicado para Deep, el problema va a ser comprobar que el artículo ella lo hizo con malicia; será muy complicado para él, porque ella ni siquiera le mencionó” añadió el abogado, asegurando que hay una leve esperanza para el actor si su equipo de defensa legal deberá manejar la demanda bajo una preponderancia de la evidencia por insinuación indirecta.

¿Qué pasó entre Johnny Depp y Amber Heard?

La pareja ha protagonizado un mediático pleito legal sobre presuntas acusaciones de violencia doméstica por parte de ambos.

Johnny Depp demandó a Amber Heard por el cargo de difamación derivado de la publicación de un artículo para The Washington Post en 2018, en el cual lo acusa indirectamente de violencia doméstica durante el tiempo que duró su matrimonio. Dichas declaraciones provocaron un caos en la carrera del actor, motivo por el cual pide 50 millones de dólares.

