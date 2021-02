Aseguran que Ingrid Coronado podría regresar a la televisión

En La Verdad Noticias te compartimos que Alex Kaffie reveló que surgirán nuevos cambios en un programa de Imagen Televisión, el periodista comentó que Luz María Zetina saldrá del proyecto "Sale el Sol", y su lugar lo desea ocupar Ingrid Coronado.

Y es que, luego de darse a conocer que una de las carismáticas conductoras de la emisión finalizará su relación laboral el próximo 3 de marzo, han surgido nuevas propuestas de que la ex conductora de TV Azteca quiere ser la nueva presentadora.

Además del interés de Ingrid Coronado de formar parte del programa “Sale el Sol”, también se han interesado otras conductoras como Graciela Mauri y Lilí Brillante, pues ambas presentadoras buscan una oportunidad de regresar a la conducción.

Ingrid Coronado podría regresar a la pantalla chica

¿Ingrid Coronado quiere regresar a la TV?

Tras darse a conocer que la ex de Fernando del Solar podría regresar a la televisión, la conductora no ha mencionado algo al respecto, ya que últimamente ha compartido varias fotografías en las redes sociales para presumir diferentes looks súper coquetos.

Recordamos que desde hace un tiempo, Ingrid Coronado tomó la decisión de abandonar el programa "Venga la Alegría" para enfocarse en su tranquilidad emocional tras vivir un polémico divorcio, pues debido al escándalo, ya no se sentía cómoda en el programa.

Tras su ausencia de la pantalla chica, Ingrid se dedicó en la promoción de su libro infantil, además se encuentra trabajando en un programa de radio y asegura estar feliz de poder comunicarse con los radioescuchas, ya que ha sido una nueva experiencia para ella.

Debido a las revelaciones del periodista de espectáculos, los fans de Ingrid Coronado estarán al pendiente de los proyectos que tenga en mente una de las guapas presentadoras, pues sus seguidores disfrutaban ver a la conductora en la televisión.

¿Crees que sea la nueva conductora del programa "Sale el Sol"? Déjanos tus comentarios.

Clonan al primer hurón de patas negras en Estados Unidos, ¿salvarán a la especie de la extinción? Síguenos en TikTok para mantenerte informado.