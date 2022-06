Aseguran que Fernando Colunga regresó a la televisión por presiones en su casa

Fernando Colunga de 56 años de edad, es uno de los galanes más queridos de la televisión, pero ahora hará suspirar a las mujeres con su regreso a la pantalla chica, pero recientemente han surgido revelaciones de las razones para aceptar la propuesta de Telemundo.

Recordamos que fueron seis años en los que estuvo alejado de los reflectores, motivo por el cual surgieron rumores de su ausencia en la televisión, pero ahora aseguran que aceptó la propuesta de regresar por algunas presiones que tiene en su casa.

Y es que, en las noticias de la farándula te dimos a conocer cómo luce el actor en su nuevo personaje para el proyecto: "El conde: amor y honor", serie donde compartirá créditos con la actriz Ana Brenda Contreras y un gran elenco de actores que trabajaron en Televisa.

¿Fernando Colunga tiene problemas en su casa?

El actor regresará a la pantalla chica con una nueva serie en Telemundo

Han asegurado que la decisión del actor mexicano de regresar no habría sido nada fácil, especulan que pudo deberse por las presiones de su novia, Blanca Soto, quien le habría dicho al famoso no quedarse en su casa. Por su parte, el actor no ha realizado algún comentario al respecto.

Por otro lado, en La Verdad Noticias te dimos a conocer que Fernando Colunga fue duramente criticado por su cambio físico, luce irreconocible, aunque sus fieles admiradoras esperan con ansias ver cómo lucirá en el nuevo proyecto protagonizado por el actor y Brenda Contreras.

¿Qué novela hicieron Lucero y Colunga?

Lucero y el actor protagonizaron "Soy tu dueña"

La novela que protagonizó Lucero y el actor Fernando Colunga fue "Soy tu dueña" producida por Nicandro Díaz, donde los actores protagonizaron una de las parejas más adorables de los melodramas. El famoso dio vida a José Miguel y la cantante a Valentina Villalba.

