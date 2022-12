Aseguran que Eduin Caz recurre a la santería para ser exitoso

El video viral ha desatado controversia en redes sociales.

Eduin Caz se convirtió en tema de la conversación en las redes sociales y no precisamente por algún éxito relacionado con Grupo Firme sino por culpa de un video que lo muestra tirando un chorro de cerveza en el piso antes de ingerirlo. Las imágenes llegaron a Karlita La Santera, quien confirmó que dicha acción forma parte de un ritual de santería.

“Como él es palero, obviamente en la palería se te enseña que primero es el muerto antes que tú… Es un ritual que los santeros y los paleros, todo mundo sabe que antes de ingerir algo de alcohol a tu cuerpo, primero eres el muerto y después eres tú”, declaró la santera en en entrevista con Chisme No Like.

El cantante tiró un chorro de alcohol al piso, lo cual desconcertó a cientos de seguidores.

Asimismo, Karlita La Santera aseguró que el intérprete de ‘Ya Superame’ recurre a esta religión para obtener poder y control sobre su carrera artística. De igual modo, ella mencionó que seguirá teniendo problemas con el alcohol y que es muy probable que esta situación desencadene una infidelidad por parte de Daisy Anahi hacia él.

El vocalista de Grupo Firme está atado a la santería

Cabe destacar que esta no es la primera vez que el vocalista de Grupo Firme se ve envuelto en rumores de Santería. Hace unos meses, la experta en santería reveló en Chisme No Like que él nunca estará en peligro debido a que está “bajo el cuidado de los muertos”.

“Muchos no saben que el señor Eduin está dentro de la religión, de lo que se llama el palo mayombe, dentro de la religión de la santería… Se puede decir que es bueno siempre y cuando tengas constancia en estarlo haciendo, pero si no tiene constancia a la larga se lo cobran como con accidentes, separaciones e infinidad de cosas”, dijo Karlita La Santera.

¿Qué tan famoso es Eduin Caz?

Hoy en día, el cantante sinaloense es considerado un máximo exponente del regional mexicano.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Eduin Caz se hizo famoso por ser el vocalista de Grupo Firme y su popularidad queda plasmada en redes sociales al contar con más de 7.8 millones de seguidores en Instagram, 7 millones en Facebook y 6.6 millones en TikTok.

