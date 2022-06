Aseguran que Christian Nodal podría demandar a J Balvin por daño moral

Aseguran que Nodal podría demandar a J Balvin por daño moral

El polémico pleito entre Christian Nodal y J Balvin ha dado de qué hablar en las redes sociales, motivo por el cual diversos usuarios han opinado tras las contundentes declaraciones que han realizado tanto el mexicano como el colombiano, por lo que Maryfer analizó el pleito.

La grafóloga compartió un video en su perfil de Instagram para hablar sobre lo ocurrido, y dijo que el intérprete de "De los besos que te di" podría demandar a Balvin por daño moral, pues todo surgió por una foto que subió el colombiano para burlarse del look del ex de Belinda.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer las publicaciones de la acalorada pelea de Nodal y J Balvin. Los dimes y diretes fueron compartidos a través de las historias de Instagram, pues el mexicano estalló por las burlas del artista por su cambio de look.

Maryfer asegura que Nodal puede demandar a J Balvin

En el video que compartió la grafóloga compartió las fotografías que subieron los artistas y mencionó: "Está enojado, muy enojado... incluso vemos como enseña los dientes de lo molesto que está...yo creo que gana Christian Nodal". Expresó.

Por su parte los usuarios no dudaron en reaccionar a los comentarios y mencionan que Nodal está muy a la defensiva contra todos: "Si se le ve molesto", comentó un usuario, mientras que otro dijo que el cantante anda sensible, pues aseguran que fue un juego.

¿Qué significa el tatuaje de Christian Nodal?

Nuevos tatuajes de Nodal

Mina Barnett compartió en redes sociales que le hizo una pintura facial tradicional Comcaac que pidió el famoso antes de subir al escenario. El dibujo tiene un significado especial, es una protección de la etnia que vive en Sonora, una protección para los guerreros.

Por otra parte, el cantante Christian Nodal ha dado de qué hablar en las redes sociales tras su drástico cambio de look al pintarse el cabello de rubio, motivo por el cual los usuarios lo compararon con J Balvin, quien también criticó el look del artista, pero el ex de Belinda arremetió en contra del colombiano.

