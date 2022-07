Aseguran que Cazzu tendría 4 meses de embarazo; el papá no sería Christian Nodal

El cantante Christian Nodal y la rapera Cazzu siguen dando de qué hablar, pero recientemente han surgido fuertes rumores de que la rapera podría estar embarazada y que podría tener 4 meses de gestación, por lo que te compartimos lo que han revelado de la pareja.

Aunque Nodal no ha hecho oficial el supuesto romance, en redes sociales han filtrado fotos y videos del ex de Belinda besando a la rapera argentina, lo que ha causado todo un revuelo, pero la revista "Fama" dio a conocer que la rapera ha sido criticada por un fuerte motivo.

Hace unos días te dimos a conocer en las noticias de la farándula que han surgido rumores de que la rapera estaría embarazada y que el cantante tendría planes de mudarse a Argentina, además ventilaron que están componiendo juntos y que han hablado de la posibilidad de tener un hijo.

Aseguran que Cazzu engañó a Christian Nodal

La rapera y Nodal han causado todo un revuelo por supuesto romance

De acuerdo a aquella revista, los usuarios han criticado a la argentina ya que aseguran que ella engañó a Nodal, pues indican que ellos se conocieron en junio y llevan dos meses de conocerse, mientras que la rapera podría tener 4 meses de embarazo.

Ante el revuelo de aquellas especulaciones, aseguran que la artista le fue infiel al ex de Belinda y que el bebé no es del famoso. Cabe mencionar que varios usuarios han comentado sus teorías sobre el supuesto embarazo. Mientras tanto Nodal y la rapera no han realizado alguna declaración al respecto.

Te puede interesar: Conoce a Cazzu, la famosa rapera argentina captada junto a Christian Nodal

¿Cuál es la edad de Cazzu?

La rapera tiene 28 años de edad

La rapera y supuesta novia de Christian Nodal tiene 28 años de edad, nació el 16 de diciembre de 1993. Desde muy pequeña comenzó a cantar, incluso en La Verdad Noticias te compartimos las mejores canciones de Cazzu.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram