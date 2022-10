Aseguran que Ben Affleck discutió con Jennifer Lopez; él abandonó la casa

Jennifer Lopez y Ben Affleck retomaron su historia de amor lo que emocionó a los fans, pero ahora han surgido especulaciones de que la pareja habría tenido su primera discusión tras contraer matrimonio en julio ¿Acaso se acabó el amor? En La Verdad Noticias te decimos lo que pasó.

Recordamos que la Diva del Bronx y el actor de Hollywood se casaron primero en Las Vegas en julio, posteriormente tuvieron una espectacular y lujosa celebración de su boda en Nevada, pero todo parece indicar que estarían atravesando su primera crisis matrimonial.

Y es que, en las noticias de la farándula te compartimos que han comentado que Lopez teme lo peor con Ben, pues aseguraron que ella no quiere que él se canse de ella y que está haciendo todo lo posible para que el actor sea feliz.

Ben Affleck dejó la casa que comparte con Jennifer Lopez

Aseguran que Jennifer y su esposo han discutido demasiado

El portal estadounidense "Only radar" dio a conocer que la pareja tuvo una fuerte discusión, indican que los actores han tenido problemas en su vida de casados, comentan que la famosa toma decisiones familiares, lo que habría dejado apartado a Ben.

De igual forma aseguran que la pareja no deja de pelear y que Ben habría tomado la decisión de irse de la casa para arreglar aquella situación en su matrimonio para poder evitar una separación definitiva.

Por su parte, el primer esposo de Lopez dijo que aquel romance con Affleck no durará, pues dijo que la cantante no puede establecerse con una sola persona, ya que a ella le encanta estar enamorada y que no sabe cómo mantener un compromiso.

¿Dónde está la casa de Ben Affleck y Jennifer López?

El actor y la cantante tienes lujosas propiedades

La cantante Jennifer Lopez y Ben tienen una lujosa mansión en Los Ángeles, California, aunque el famoso posee una propiedad en Pacific Palisades, mientras que la famosa un departamento lujoso en Manhattan y una casa en Encino.

