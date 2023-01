Aseguran que Bárbara de Regil es una mujer desagradable y mal educada

En este condado llamado “vida”, es bien sabido, que Bárbara de Regil no es del gusto del público, pues además de tener una de las actitudes más difíciles del medio, también se ha enredado en muchas polémicas que no le han hecho nada bien a su imagen, pues hay más de uno siente rechazo por la famosa actriz.

Y en ese contexto, Luis Magaña realizó fuertes declaraciones en medio de un programa titulado “De Historia en Historia”, en donde señaló que a la mayoría de la producción que conformó el proyecto “Cabo”, se ha pronunciado en contra de Regil, pues se dice que tuvo un comportamiento muy negativo con sus compañeros.

“Debe ser bien gacho, hacer un personaje estelar, protagónico en una empresa en la que soñaste con trabajar toda tu vida y que cuando termine, no haya nadie que diga 'ay que lástima, te voy a extrañar', nadie”, señaló sobre la producción de Cabo.

Asegura que nadie la quiere

Bárbara ha dado mucho de que hablar por su forma de actuar

De acuerdo con el testimonio del periodista, ni sus compañeros, actores y mucho menos el staff la va a extrañar, pues aseguró haber tenido contacto con el crew y que ellos mismos se sinceraron con él, cuándo los cuestionó sobre como les fue en la telenovela.

Un dolor de cabeza

Aseguran que es un dolor de cabeza

Por lo anterior, el Staf, señaló que trabajar con Bárbara: “fue un dolor de cabeza, es una mujer desagradable y mal educada”, razones por las que esperan no volver a trabajar con ella, que sea su primero y último protagónico.

“A mí me tocó hacer una participación especial en un programa, y fue en el mismo lugar y con el mismo staff que trabajaba en 'Cabo', porque la novela ya se acabó de hacer, entonces me tocó en ese foro y me impresionó muchísimo porque les dije '¿cómo les fue?', los conozco de toda la vida, y todos diciendo 'qué dolor de cabeza, qué mujer tan desagradable, tan mal educada”, contó.

