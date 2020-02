Aseguran que Ari Borovoy le debe a Kalimba más de un millón de pesos

El drama de los 90s Pop Tour sigue dando de qué hablar y en esta ocasión el medio de comunicación TvNotas dio a conocer varios factores por los cuales Ari Borovoy no quería ser parte de la gira OV7 Treinta y es que a pesar que los integrantes de la agrupación afirmaban que Ari supuestamente no participaría debido a otro proyectos lo que realmente pasaba es que habían desacuerdos por los adeudos de Bobo Producciones.

Esta última antes mencionada, quedó a deber dinero a los OV7 y estos no se quedaron callados y alzaron la voz varías veces sin embargo hace unos días el mismo Kalimba confirmó que Ari Borovoy si estará presente en los conciertos de la gira tan esperada pero que otra productora será la encargada de llevar todos los asuntos legales para no tener pleitos futuros entre los compañeros de la banda.

"Ari entraría aquí no como mánager, si no como parte de grupo y no, no es Bobo quien llevará la gira", confirmó Kalimba.