Aseguran que Angelique Boyer rechazó protagónico en Televisa

Aseguran que Boyer rechazó protagónico en Televisa

Los usuarios se han cuestionado cuál será el siguiente proyecto de Angelique Boyer tras su participación en la telenovela “Vencer el pasado”, melodrama que finalizó en noviembre del 2021, pero recientemente han revelado que la novia de Sebastián Rulli habría rechazado un protagónico en Televisa.

Pero, ¿por qué la famosa no quiere trabajar en el proyecto? De acuerdo a la conductora Martha Figueroa de "Con Permiso" reveló que Boyer estaba considerada para ser la protagonista de la nueva versión de “Amarte es mi pecado”, pero rechazó la oferta de trabajo debido a la productora.

El pasado mes de octubre del 2021 te compartimos en La Verdad Noticias que Boyer firmó extensión de contrato con Televisa, por lo que la actriz protagonizará telenovelas por el Canal de las Estrellas, aunque por el momento no ha revelado cuáles son sus planes para este 2022.

Aseguran que Angelique Boyer rechazó proyecto en Televisa

De acuerdo a Figueroa, la novia de Rulli no aceptó la propuesta, ya que la productora de la nueva telenovela será Giselle González, con quien ya había trabajado en “Imperio de mentiras”, pues la actriz habría rechazado el proyecto por falta de apoyo.

La conductora de “Con permiso” dijo que la famosa no quiere el protagónico, porque la otra vez que trabajó con la producción de Giselle no quedó contenta, ya que no le daban apoyo a las sugerencias que la actriz decía, pues a ella le gusta opinar mucho en los proyectos.

Figueroa mencionó que Boyer decidió ir donde pueda decir qué quiere hacer con el personaje, ya que la famosa ha tenido la oportunidad de protagonizar diversos melodramas a través del Canal de las Estrellas, pues la última telenovela compartió créditos con Sebastián Rulli y Erika Buenfil.

¿Cuántos años lleva Angelique Boyer con Sebastián Rulli?

Sebastián Rulli y Boyer iniciaron su romance en el 2014

Boyer y Rulli se han convertido en una de las parejas más adorables del medio del espectáculo, los famosos llevan siete años juntos, pues iniciaron su romance luego de haber protagonizado la telenovela "Lo que la vida me robó"; fue el 23 de septiembre del 2014 que inició su noviazgo.

A través de las redes sociales, la actriz Angelique Boyer comparte románticas fotografías junto al actor a quien le ha dedicado emotivos mensajes para expresarle el gran amor que le tiene, ya que su relación es una de las sólidas y duraderas de la farándula, aunque por el momento no han revelado si tienen planes de casarse.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!